يوفنتوس.. "يرفض" هيغواين و"يتفق" مع تيفيز

توصل نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي إلى اتفاق مع الأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي.



وطبقاً لشبكة (ميديا سات) الايطالية فإن يوفنتوس قرر التعاقد مع تيفيز بعد تعثر المفاوضات بينه وبين مواطنه هيغواين مهاجم ريال مدريد بسبب عدم اتفاقهم مع ناديه، حيث يفصل بين النادي الإيطالي واللاعب 8 ملايين يورو، إضافةً إلى تمسك فيورنتينا بمهاجمه يوفيتش الذي كان الهدف الأول لـ"البيانكونيري".

وتعد صفقة تيفيز إذا ما تمت هي الثانية للنادي الإيطالي الذي تعاقد في منتصف الموسم الماضي مع الإسباني لوريتني مهاجم أتليتك بلباو في صفقة انتقال حر.