أنشيلوتي.. يترك "باريس" ويرحل إلى "مدريد"

بدأ الضباب ينقشع تدريجياً عن ملف التحاق كارلو أنشيلوتي برئاسة الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، إذ من المرتقب أن ينتهي المسلسل في الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن الرحيل الرسمي للمدرب الايطالي عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي نحو النادي الملكي.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس، أن مسؤولي نادي العاصمة باريس قد وافقوا على فسخ عقد كارلو أنشيلوتي الذي لايزال ممتداً إلى غاية يونيو 2014، وذلك مقابل دفع النادي الذي يريده لقيمة الشرط الجزائي المقدرة 4 ملايين يورو .



وتزامن هذا المعطى الجديد مع تصريح رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، وقال فيه: "أنشيلوتي يملك كل المواصفات التي تتطلبها ثقافة ريال مدريد ..فبالإضافة إلى أنه مدرب جيد فهو يحسن تسيير عقلية اللاعبين ذوي المستوى العالي..ولكنه في الوقت الراهن لا يزال بباريس سان جيرمان".



وهو تصريح يؤكد رغبة رئيس فريق "الميرينغي" في استقطاب المدرب أنشيلوتي وأن المشكل الوحيد الذي يعيق حسم الصفقة هو ارتباط الايطالي بعقد لموسم آخر مع ال "بي أس جي".



وبحسب "ليكيب" الرياضية الواسعة الانتشار، فان رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، يريد المغامرة بتكليف المدير الرياضي الحالي للفريق، البرازيلي ليوناردو بتدريب نادي العاصمة الفرنسية خلفاً لأنشيلوتي المُصمّم على الرحيل، وذلك بالرغم من تواجد ليوناردو تحت طائلة عقوبة الايقاف لمدة تسعة أشهر من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على خلفية محاولة التعدي على حكم مباراة فريقه مع نادي فالنسيان، شهر مايو الماضي برسم الدوري المحلي.



وأوضحت نفس الصحيفة أن الخليفي وليوناردو يأملان في تخفيض مدة الايقاف عند دراسة اتحاد القدم الفرنسي، يوم 20 يونيو الجاري، للطعن الذي قدمه النادي بشأن هذه العقوبة.



والجدير بالذكر أن ليوناردو قد سبق له شغل مهنة التدريب، ضمن نادي ميلان الإيطالي العريق، قبل تعيينه في منصب مدير رياضي لفريق باريس سان جيرمان في صيف 2011.