أخيراً حُسم الأمر ... بلغريني مدرباً لمانشستر سيتي

أخيراً وبعد طول ترقب .. أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنه أنجز تعاقده مع المدرب التشيلي مانويل بلغريني من أجل تولى تدريب فريقه، خلفا للمدرب الايطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

وكشفت صحيفة "الدايلي ستار" الانجليزية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن بلغريني وقع رسميا على عقد تدريبه للسيتيزين الذي يمتد لثلاثة أعوام بدءا من الموسم المقبل، نظير راتب سنوي يقدر بـ (5.5) مليون جنيه استرليني.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من النادي الانجليزي إن مانشستر سيتي سوف يعلن الأسبوع المقبل عن كافة تفاصيل صفقة انتقال المدرب التشيلي لتدريبه بعدما أتم الاتفاق معه.

وكان بلغريني قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه توصل لاتفاقا شفهيا مع مانشستر سيتي لتدريبه، دون أن يؤكد انتقاله بشكل رسمي لتدريب الفريق الانجليزي.

ويعد بلغريني (59) عاما من أفصل المدربين، حيث سبق له وأن أشرف على تدريب أندية ريال مدريد وفياريال (الاسبانيان)، بالاضافة لمواطنهما ملقة الذي تركه الموسم الماضي، بعد أن قاده لأفضل نتائج في تاريخه، حيث تأهل للمربع الذهبي في الدوري الاسباني، ومن ثم الخروج بطريقة درامية من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند في أول مشاركة له بالبطولة الأوروبية.

واستبق مانشستر سيتي قدوم بلغريني لتدريبه بالاعلان عن تخصيص أكثر من (100) مليون جنيه استرليني من أجل اللاعبين الذين يريد المدرب التشيلي استقطابهم لمانشستر سيتي الذي يسعى بقوة للمنافسة الموسم المقبل واستعادة لقبه كبطل للدوري الانجليزي الذي راح لجاره مانشستر يونايتد.

يذكر أن مانشستر سيتي أنجز خلال اليومين الماضيين صفقتي انتقال لاعبين لصفوفه هما البرازيلي فرناندينهو لاعب وسط شاختار دونيسيك الأوكراني ، والدولي الاسباني نافاس لاعب إشبيليه الاسباني.