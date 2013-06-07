أرسنال.. يتجاهل جماهيره ويمدد عقد "فينغر"

أكد نادي أرسنال الانجليزي أنه بصدد تجديد تعاقده مع المدرب الفرنسي آرسين فينغر ليبقى على رأس الادارة الفنية للفريق اللندني، ويقطع كل الشكوك التي أثيرت حول إمكانية رحيل المدرب الفرنسي عن لندن.

وقال الرئيس التنفيذي لأرسنال ايفان غازيديس في تصريحات لصحيفة "الميرور" الانجليزية إن إدارة أرسنال تضع ثقتها في فينغر خلال الفترة المقبلة، لذلك تسعى لتجديد التعاقد معه لفترة أطول.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فينغر مع أرسنال في صيف العام المقبل، مع العلم أنه يتولى تدريب ارسنال منذ العام 1996.

وأوضح جازيديس أن أرسنال يعتز بوجود مدرب رائع للفريق كفينغر، مشيدا بالعلاقات الجيدة التي يمتلكها الأخير مع ملاك النادي ومجلس إدارته.

وأشار الرئيس التنفيذي لارسنال أنه سيتم في اللحظة المناسبة – حسب تعبيره – الاعلان عن تجديد تعاقد ارسنال مع فينغر دون تحديد الوقت أو المدة التي سيتم بموجبها تجديد العقد.



وتابع أن فينغر يرغب بالتأكيد في البقاء مع ارسنال الى ما بعد فترة انتهاء عقده الذي يتبقى عليه موسم واحد.

وكانت تقارير صحافية انجليزية وفرنسية قد كشفت عن وجود اهتمام من قبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع فينغر.

ويملك فينغر سجلا من الانجازات مع أرسنال تلخصت في تتويجه بلقب الدوري الانجليزي ثلاث مرات، الى جانب تأهله باستمرار لدوري أبطال أوروبا كل موسم مع فريقه.

لكنه ومنذ العام 2005 لم يحرز فينغر أي لقب مع الفريق، الأمر الذي دعا جماهير النادي في أكثر من مناسبة خلال المواسم السابقة للمطالبة برحيله لكن ملاك النادي الانجليزي كانوا دوما يجددون الثقة به في كل موسم.