البرازيلي فرناندينهو.. ثاني صفقات مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي تعاقده رسمياً مع البرازيلي فرناندينهو متوسط ميدان نادي شاختار دونيسيك الأوكراني مقابل 40 مليون يورو.

وهذه الصفقة هي الثانية لبطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد توقيعه مع الدولي الاسباني نافاس لاعب إشبيليه، ويسعى النادي الذي يملكه الشيخ منصور بن زايد الى إلمنافسة على دوري أبطال أوروبا بعد أن نجح فريقه في تحقيق الدوري الموسم الماضي وكأس إنجلترا هذا الموسم.

وصرح اللاعب البرازيلي لموقع النادي الإنجليزي"إنه تغيير وفرصة كنت أنتظرها منذ فترة طويلة, أسعي للفوز بكل الألقاب مع السيتي وأنا مستعد لذلك".