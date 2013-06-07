بارما الإيطالي.. يريد بيع "نصف" عقد بلفوضيل

حدد نادي بارما الإيطالي مبلغ 8 ملايين يورو لبيع "نصف عقد" لاعبه الجزائري إسحاق بلفوضيل، بحسب ما كشفت عنه، اليوم الجمعة، تقارير صحافية ايطالية عدة، والتي أشارت أن قطبي العاصمة الاقتصادية إنتر وإيه سي ميلان، يعدان من أبرز الأندية التي تريد الاستفادة من خدمات المهاجم الواعد.



وذكرت القناة الفضائية "سكاي سبور 24" ، أن رئيس نادي بارما، توماسو غيراردي، وبعدما ظل إلى وقت قريب، يرفض الحديث عن تسريح بلفوضيل لحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل، فانه أبدى الآن استعداده لبيع نصف عقد اللاعب وليس كله، بمعنى أن بلفوضيل سيتحول إلى "ملكية مشتركة" بين بارما والنادي الذي سيشتري نصف عقده خلال سوق الانتقالات الصيفية وأن نادي بارما سيستفيد من نسبة 50 بالمائة من أي قيمة مالية عند تحويل اللاعب الجزائري إلى فريق ثالث.



و أشار موقع "كالشتيو مياركاتو" أن قرار نادي بارما ببيع "نصف عقد" إسحاق بلفوضيل قد جاء بعد اقتراح نادي ميلان بالاشتراك في ملكية اللاعب الجزائري وإبقائه ضمن فريق بارما في الموسم الكروي القادم (2013-2014) قبل ضمه نهائياً إلى صفوف "الروسينيري" بداية من صيف 2014 .



وكان المدير الرياضي لنادي بارما، بيترو ليوناردي، قد أكد قبل عشرة أيام لموقع "توتو ميركاتو" أن إدارة فريقه "لن تبيع بلفوضيل بأقل من 15 مليون يورو".

وأوضح ليوناردي، من جهة أخرى، أن اللاعب الجزائري مرتاح في فريقه الحالي وأنه غير متسرع لمغادرة بارما بعدما وجد كل الظروف الملائمة لتطوير مستواه.



الجدير بالذكر أن إسحاق بلفوضيل، المولود بالجزائر عام 1992، قد انضم لنادي بارما في يوليو2012، قادماً من ليون الفرنسي، وتعاقد معه لمدة أربع سنوات. وقد سجل 8 أهداف في 33 مباراة من الدوري الايطالي لهذا الموسم.



ويملك إسحاق بلفوضيل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، ما سمح له باللعب ضمن المنتخبات الشابة لفرنسا، قبل أن يؤهله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهر أكتوبر الماضي للعب رسميا مع منتخب بلده الأصلي الجزائر، لكن رفضه المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013، جعلت مدرب المنتخب الجزائري، وحيد خاليلوزيتش، يبعده من قائمة اللاعبين المدعوين لخوض المباريات المقبلة للتصفيات الإفريقية لمونديال البرازيل 2014.