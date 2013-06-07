مدريدي سابق .. نصح "نيمار" بالانتقال إلى "برشلونة"

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأنّ مهاجم نادي إيه.سي.ميلان الإيطالي، الدولي البرازيلي روبسون دي سوزا المعروف بـ روبينهو، قد نصح زميله بمنتخب "السيلساو"، الدولي نيمار دا سيلفا، بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني عوضاً عن ناديه السابق ريال مدريد.

وأكّدت الصحيفة الكتالونية بأن "روبينهو" قد أسدى نصيحة لزميله نيمار طلب منه خلالها تجاهل عرض ناديه السابق ريال مدريد - الغريم الأزلي لبرشلونة- والتوجه للفريق الكتالوني؛ وذلك لتجنب تكرار تجربته الاحترافية المريرة مع فريق العاصمة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مهاجم "الروسونيري" لم ينسَ الطريقة التي خرج بها من ريال مدريد في عام 2008، حين انتقل آنذاك إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 34 مليون جنيه استرلينى، لافتة إلى أنّه قد حذر "نيمار" من الانضمام إلى الريال وتكرار السيناريو الذي حدث معه، مؤكدة بأنّ "روبينهو" يرى بأنّ "نيمار" سيكون في وضع أفضل في حال الانضمام إلى "برشلونة" عوضاً عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وانضم روبينهو -المرشح للعودة لنادي سانتوس لتعويض رحيل نيمار- إلى صفوف "اللوس بلانكوس" في صيف عام 2005 مقابل 25 مليون يورو لفريقه البرازيلي السابق سانتوس، ولعب آنذاك دوراً بارزاً في قيادة أبناء العاصمة للقب الدوري الإسباني، لكن تجربته لم يُكتب لها البقاء في آخر موسم، بسبب تجاهل إدارة "الريال" لمطالبه.

جدير بالذكر بأنّ "نيمار" قد فضل الانتقال إلى برشلونة على الانضمام إلى غريمه التقليدي ريال مدريد، إذ قدّم الفريق الكتالوني مبلغ 57 مليون يورو كقيمة لفسخ العقد مع ناديه سانتوس، في الوقت الذي أبدى فيه نادي العاصمة الإسبانية استعداده لدفع مبلغ 100 مليون يورو كقيمة لفسخ العقد.