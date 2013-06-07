موناكو.. يخطط لضم "راموس"

يواصل نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم "جرأته" في تنشيط سوق الانتقالات الصيفية بأوروبا ، بحيث أضحى يطارد حالياً نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، بحسب ما ذكرته، اليوم الجمعة، تقارير صحافية فرنسية عدة، نقلاً عن حصة "بوينتو بولوتا" الرياضية الشهيرة التي تذاع على قناة "انتير كونوميكا" الإسبانية.



وذكر تقرير هذه القناة التي يتم متابعتها على نطاق واسع بإسبانيا، إن إدارة فريق موناكو يريد الاستثمار في توتر العلاقات بين راموس وبعض مسيري نادي ريال مدريد، فأبدى استعداده لتقديم مبلغ ضخم للنادي الملكي بقيمة 75 مليون يورو لتسريح قائد دفاع المنتخب الإسباني.



وأشار نفس المصدر أن النادي الفرنسي، الذي يملكه الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف، سيقترح على سيرجيو راموس عقداً لمدة 5 مواسم مع راتب مغري يقدر بـ15 مليون يورو سنوياً خالٍ من الضرائب.



وينشط راموس، البالغ من العمر 27 سنة، ضمن نادي ريال مدريد منذ صيف 2005 ولا يزال مرتبط معه بعقد إلى غاية يونيو 2017.



وكان موناكو العائد إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم ( ليغ 1) قد نجح، في الأيام القليلة الماضية، في ضم كل من مهاجمي منتخب كولومبيا راماديل فالكاو وجيمس رودريغيز، ومتوسط الميدان البرتغالي جواو موتينهو و مواطنه المدافع كالرفالهو، وذلك بفضل الأموال الضخمة التي وفرها رئيس ومالك النادي الروسي ديمتري ريبولوفليف الذي فضل الاستقرار في هذه الإمارة الصغيرة بسبب الإعفاء الضريبي الذي تتميز به مقارنة ببقية بلدان العالم.



ويطمح موناكو لمنافسة باريس سان جيرمان في استقطاب نجوم الكرة العالمية للعب الأدوار الرئيسية في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم المقبل (2013-2014) على أمل خوض دوري أبطال أوروبا في الموسم الرياضي الذي يليه، وبحسب صحيفة " أس" الاسبانية فان نادي الإمارة قد طلب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عدم تجديد عقده مع ريال مدريد الذي سينتهي في يونيو 2015 قصد ضمه إلى صفوف فريق موناكو بداية من موسم 2015 -2016.