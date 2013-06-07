هازارد.. "خائف" من مواجهة "مورينهو"

كشف لاعب وسط نادي تشلسي الإنجليزي ادن هازارد بأنه يشعر بالرهبة والخوف قبل مواجهة المدير الفني الجديد لتشلسي جوزيه مورينهو في أول لقاء تدريبي يخضع له تحت إشرافه، مؤكدا في الوقت ذاته سعادته بعودة المدرب البرتغالي لتدريب تشلسي مرة أخرى.

وقال هازارد لصحيفة "الصن" الانجليزية إن سبب رهبته يعود لما يقال عن مورينهو بأنه مدرب غامض، الأمر الذي جعل الرهبة والخوف تتملكه قبل لقاء هذا الرجل.

وأضاف اللاعب البلجيكي الذي انضم لصفوف تشلسي الموسم الماضي قادما من ليل الفرنسي، إنه في النهاية سيلتقي رجلا بشريا، وستكون علاقته طبيعية معه كما حدث معه أثناء لعبه تحت إدارة عدد من المدربين السابقين.

وعبر هازارد -22 عاما - عن سعادته بالتدريب تحت اشراف مورينهو خاصة في ظل إشادة الجميع بقدرات وإمكانيات المدرب البرتغالي، لكنه عاد وأكد أن الرهبة شيء طبيعي بالنسبة له قبل لقاء مورينهو الذي عاد رسميا لتدريب تشلسي لأربعة أعوام مقبلة بعد غياب دام ست سنوات عن الفريق اللندني.



وأشاد الدولي البلجيكي بمورينهو أيضا، معتبرا إياه يريد إحراز الألقاب وهو الطموح ذاته الذي يريده هازارد.

يذكر أن هازارد قدم هذا الموسم مستوى لافتا مع تشلسي ، حيث ساهم بقوة معه في التتويج بلقب الدوري الأوروبي رغم غيابه عن المباراة النهائية بداعي الاصابة، الى جانب الحصول على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.