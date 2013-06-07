"مغني" مدريدي.. ساهم بنقل "نيمار" إلى برشلونة

أكد المغني الإسباني الشهير خوليو إجليسياس والذي يعرف بعشقه الشديد لنادي ريال مدريد الاسباني اليوم، أنه أعار طائرته الخاصة لنجم برشلونة الصاعد نيمار، ليسافر بها إلى برشلونة لحضور مراسم تقديمه كلاعب جديد في صفوف الكتالوني وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية(افي).

وصرح المغني الذي لعب كحارس مرمي لنادي ريال مدريد في قطاع الناشئين لوكالة الانباء الاسبانية أنه أعار طائرته الخاصة "جولفستريم جي550" إحدى الطائرات الاكثر تطورا في العالم إلى النجم البرازيلي نيمار، حتى يتثني للاعب الواعد أن يسافر الى برشلونة، في لفتة رائعة تبين الروح الرياضية التي يتميز بها الفنان الإسباني علي الرغم من عشقه الشديد لغريم البرسا اللدود ريال مدريد.

وسافر نيمار الى برشلونة لحضور مراسم تقديمه كلاعب جديد للبرسا قبل أن يعود الى البرازيل لحضور مران منتخب السيلساو استعدادا لكأس القارات على الرغم من حصوله على اذن من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعدم الحضور، حيث فاجأ نيمار الاتحاد البرازيلي بحضوره للمران مع رفقائه, فيما قد تنهي اللفتة الطيبة من المغني الاسباني فترة كبيرة من التوتر بين الغريمين الأزلين في الكرة الإسبانية.

يذكر أن نيمار انتقل حديثا من سانتوس البرازيلي الى برشلونة الاسباني مقابل 57 مليون يورو كثاني أغلى صفقة في تاريخ البلوغرانا بعد السويدي زلاتان إبرهيموفيتش .