بايرن ميونيخ يقدم غوارديولا رسميا في 24 يونيو

المصدر: ميونيخ ــ د ب أ

ذكرت صحيفة "بيلد"، اليوم السبت، أن الإسباني غوسيب غوارديولا سيتم تقديمه رسمياً في منصب المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونيخ بطل ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في 24 يونيو الجاري.

وسيسجل غوارديولا الظهور الأول له في ميونيخ قبل انطلاق فترة إعداد الفريق البافاري للموسم الجديد والتي تقام خلال الفترة من 4إلى 12 يوليو المقبل في ترنتينو الإيطالية.

ووقع غوارديولا (42 عاما) عقداً مع بايرن ميونيخ يمتد حتى 2016 ليخلف بذلك المدرب القدير يوب هاينكس الذي قاد الفريق إلى ثلاثية تاريخية في الموسم المنقضي.

ويستهل غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة الإسباني مشواره مع بايرن بملاقاة بوروسيا دورتموند في كأس تيلكوم في 20 يوليو المقبل.

وفي الأسبوع التالي يلتقي قطبا الكرة الألمانية في كأس السوبر الألماني.

وستكون أول مباراة رسمية لغوارديولا مع بايرن ميونيخ في الدور الأول من كأس ألمانيا، الذي يقام خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من أغسطس المقبل.