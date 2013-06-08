بلجيكي.. يلعب مباراة بأنف "مكسور"

أصيب المدافع فيسينت كومباني قائد المنتخب البلجيكي ومانشستر سيتي بنزيف وكسر في أنفه بعد اصطدامه بحارس المنتخب الصربي فلاديمير ستيوكوفيتش، أمس الجمعة، خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب صربيا في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم التي انتهت بفوز الأول ٢-١.

وأصر اللاعب على استكمال المباراة بالرغم من أن علاجه أخذ وقتاً طويلاً، ليسمح له الجهاز الطبي باللعب إلى نهاية المباراة والتي كان متبقي منها 60 دقيقة.

وتفاجأ الجهاز الطبي بعد ظهور نتائج الفحوصات التي أجراها اللاعب بعد المباراة بعد ما تبين أنه تعرض لكسر في أنفه مع ارتجاج في المخ وعديد من الكدمات تحت عينيه، مما أثار دهشة الأطباء في المستشفى الذين ألقوا باللوم على الجهاز الطبي في المنتخب البلجيكي.

وعلق اللاعب على إصابته بوضعه صورة له وهو مصاب على حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "ماذا كنت لتفعل لبلادك؟".

يذكر أن بلجيكا تحتل صدارة المجموعة الأولى بـ 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن منتخب كرواتيا بعد خسارته أمام المنتخب الأسكتلندي أمس الجمعة.