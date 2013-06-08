رئيس الاتحاد الإنجليزي يُهاجم "فيفا" بسبب "قطر"

وجه رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ديفيد بيرنشتاين انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تخطيطه لمساعدة دولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في فصل الشتاء عوضا عن فصل الصيف.

وقال بيرنشتاين في تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي ميرور" الانجليزية، إن إقامة مونديال 2022 في فصل الشتاء أمر خطير سيؤثر على المنافسات المحلية والقارية وسيعود عليها بالسلب من كافة النواحي.

واستغرب رئيس الاتحاد الإنجليزي من تراجع "فيفا" عن أبجديات استضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن كافة الدول حين تتقدم لاستضافة المونديال تعي تماما أن فترة تنظيمه تكون خلال شهري يونيو ويوليو، وليس الحصول على الاستضافة ومن ثم طلب تغيير الموعد.

وأكد أن الاتحاد الإنجليزي لن يوافق على تغيير أو تأجيل موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إذا تم الاتفاق على تبديل موعد إقامة كأس العالم ٢٠٢٢ من الصيف إلى الشتاء، موضحا أن هذا الأمر سوف يضر كثيرا بالمسابقات الأوروبية.



تصريحات بيرنشتاين تأتي في ظل التقارير الصحافية التي تناولتها وسائل إعلام متعددة حول نية "فيفا" بالتعاون مع اللجنة المنظمة في قطر للاتفاق على طريقة لتغيير موعد المونديال من فصل الصيف إلى الشتاء، وسط ترحيب من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب المخاوف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة فيها على أداء اللاعبين.

يذكر أن قطر أعلنت جاهزيتها لاستضافة مونديال 2022 في فصل الصيف وحتى فصل الشتاء، حيث تخطط لإنفاق نحو (100) مليار دولار من أجل بناء ملاعب مكيفة في ظل درجة حرارة تناهز 50 درجة مئوية في فصل الصيف، كما أعلنت التزامها بتطبيق تكنولوجيا التبريد في الملاعب وأماكن التدريب ومناطق المشجعين وفقا لما عرضت في ملف ترشيحها.