مانشستر سيتي.. "يغري" الشعراوي بـ"40" مليون يورو

جدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رغبته في ضم اللاعب الدولي الإيطالي ستيفان الشعراوي على الرغم من تأكيد المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي أدريانو غالياني في العديد من المناسبات، على تمسك إدارة الفريق بالمهاجم الشاب الذي يوجد محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة .

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر سيتي يستعد لاقتراح مبلغ 40 مليون يورو على إدارة "ايه سي ميلان" للاستفادة من خدمات اللاعب ذو الأصول المصرية، رافعاً بذلك قيمة العرض الذي كان قد تقدم به في "الميركاتو"الشتوي والمقدر بـ35 مليون يورو.

ومن المؤكد أن غالياني سيفكر جلياً في العرض الجديد المقدم من طرف مسؤولي فريق "السيتيزن"، بالنظر للقيمة المالية الكبيرة المقترحة، إذ أن غالياني لا يريد تكرار نفس الخطأ المرتكب، قبل سنتين، عندما رفض نادي ميلان مبلغ 50 مليون يورو المقدم من طرف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لـ "شراء" المهاجم البرازيلي باتو، قبل أن يتم"بيعه" في يناير الماضي للنادي كوريانثيانس البرازيلي بقيمة 15 مليون يورو فقط.

وبحسب نفس الصحيفة الرياضية الواسعة الانتشار فإن الشعرواي لا يمانع في تغيير الأجواء والانتقال إلى مانشستر سيتي بحكم المشروع الرياضي الطموح للنادي الإنجليزي والراتب المغري الذي سيعرضه عليه، خاصة وأن المهاجم الشاب لم يعد يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة للمدير الفني لفريق ميلان، الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وتألق الشعراوي بشكل لافت في النصف الأول من الموسم الكروي المنقضي، بتسجيله 16 هدفاً لفريقه ميلان في الدوري الايطالي ولكنه ضيع خلال الجولات الأخيرة من المسابقة منصبه الأساسي في خط الهجوم لتشكيلة "الروسينيري" في ظل بروز الثنائي ماريو بالوتيلي وغيامباولو باتزيني.

وكان ستيفان الشعراوي، البالغ من العمر 20 سنة، قد وقع أول عقد احترافي له مع نادي ميلان عام 2011، قبل أن يجدده في شهر فبراير الماضي إلى غاية يونيو 2018.

وشارك الشعرواي ضمن المنتخبات الشابة لإيطاليا منذ عام 2008، قبل أن ينضم لمنتخب إيطاليا لأول مرة في أغسطس 2012، ويسجل هدفه الأول في المباراة الودية التي انهزم فيها المنتخب الايطالي أمام نظيره الفرنسي (1-2) يوم 14 نوفمبر 2012 في مدينة بارما الايطالية.