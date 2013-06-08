تشلسي.. "يغازل"كافاني بـ"58" مليون يورو

عقد البرتغالي مورينهو المدير الفني الجديد لفريق تشلسي العزم على التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم الأوروغوياني اديسون كافاني, وقطع الطريق على فريقه السابق ريال مدريد الذي دخل في مفاوضات جادة مع مهاجم نابولي الإيطالي.



وطبقاً لشبكة "ميديا سات"الإيطالية، أمس الجمعة، فإن تشلسي قدم عرضا فعليا لنادي نابولي الإيطالي لضم كافاني مقابل 58 مليون يورو.

لكن يبدو أن تشلسي هو الأقرب للصفقة بعد تصريحات رئيس نادي نابولي والمنتج السينمائي الإيطالي دي لاورينتس بأن تشلسي بالفعل تواصل معه للتعاقد مع هداف الدوري الايطالي, وكان الفريق الإنجليزي قدم عرضا سابقا لنادي مدينة نابولي يقضي بدفع 25 مليون يورو، إضافة إلى انتقال مهاجمه فرناندو توريس مقابل الظفر بخدمات المهاجم الاوروغواياني.

يذكر أن كافاني أحرز 104 أهداف خلال 138 مباراة مع فريق نابولي على مدار 3 أعوام.. فيما حصد لقب هداف الكالشيو لهذا الموسم متفوقا على لاعب أودينيزي الإيطالي دي ناتالي، وعلى لاعب اي سي ميلان الايطالي ستيفان الشعراوي.

ويبدو أن مصير قائد تشلسي الإنجليزي جون تيري سيكون مشابها لما حدث من قبل مع قائد ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس، حيث بدأ المدير الفني الجديد لتشلسي جوزيه مورينهو بتحذير تيري بضرورة إثبات قدراته وكفاءته إذا ما أراد اللعب أساسيا.

وقالت صحيفة "الميرور" الإنجليزية إن مورينهو لن يهتم بعلاقته الوطيدة التي كانت تجمعه ببعض لاعبي تشلسي القدامى على شاكلة تيري ولامبارد، لكنه سيسعى لتحفيزهم لبذل الجهد لإثبات جدارتهم باللعب لتشلسي.

وطالب مورينهو من تيري بذل مجهود كبير من أجل أن يضمن مكانا له في التشكيلة الأساسية للفريق الموسم المقبل، لأنه يبحث عن قدرة وكفاءة اللاعبين دون النظر لأسمائهم، مؤكدا أنه يريد من اللاعبين أن يكونوا دائما في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية.

وصرح مورينهو بأنه قد يضطر لوضع أحد اللاعبين الكبار على دكة البدلاء في إشارة ضمنية منه لتيري الذي ظل هو الآخر جليسا لدكة البدلاء إبان تولي الإسباني رافائيل بينتيز تدريب تشلسي الموسم الماضي.

وعُرف عن مورينهو بأنه كثيرا ما ينقلب على اللاعبين القدامى والكبار في أي فريق يشرف على تدريبه، والدليل على ذلك كاسياس، ومن قبله مدافع المنتخب الايطالي وإنتر ميلان ماتيرازي، مع العلم بأنه تحدى وسائل الإعلام الإسبانية ومشجعي ريال مدريد في الإطاحة بكاسياس وركنه على دكة البدلاء بتفضيل الحارس البديل دييغو لوبيز وإشراكه أساسيا في كافة مباريات ريال مدريد في النصف الثاني من الموسم الماضي.