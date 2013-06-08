مويس.. يبدأ مشواره مع مانشستر يونايتد بـ"الانضباط"

بدأ المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس مسيرته كمدرب لمانشستر يوناتيد بالإعلان عن قوانينه وأنظمته الخاصة التي سيتعامل بها مع جميع لاعبي مانشستر يوناتيد الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الصن" الإنجليزية عن أن مويس لم ينتظر عودة لاعبي اليوناتيد من إجازتهم السنوية، وقرر إرسال تلك القوانين في أوراق مكتوبة لكل لاعب تشمل مجموعة من التعليمات التي تنظم وضعية اللاعبين والتزامهم الجدي بالتدريبات والمباريات خلال فترة إشرافه على تدريب اليوناتيد.

ويسعى مويس لإشراك طاقمه الفني والإداري في الإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بحذافيرها على جميع اللاعبين، وذلك بالعمل طوال أيام الأسبوع من أجل مراقبة ذلك.

وتمثلت بعض التعليمات في تحضير أنفسهم للعمل طوال أيام الأسبوع ما بين التدريبات والمباريات، من أجل إثبات جدارتهم وكفاءتهم لتمثيل مانشستر يوناتيد وتحقيق الانتصارات والإنجازات.

كما قرر المدرب الأسكتلندي منع السهر للاعبين أيام الجمعة ليلا أي قبل مباريات السبت المعتادة التي عادة ما تقام بها مباريات الدوري الإنجليزي، وفي حال كانت المباريات الأحد فيمنع السهر السبت ليلا.



ويرى مويس أن تطوير لاعبيه ذهنيا بالغ الأهمية شريطة أن يتوافق مع رغبة اللاعب نفسه، حيث يعتبر أن الانضباط يجب أن يأتي تنفيذا من داخل اللاعبين أنفسهم للتجاوب مع تعليماته وقوانينه الخاصة.

ومن المقرر أن يمنح مويس فرصة كبيرة للاعبين الشباب من أجل تجهيزهم لكافة الاستحقاقات، بالإضافة إلى منحهم احترام وثقة متبادلة بينهم وبين اللاعبين الكبار.

وكان مويس قد صرح في وقت سابق بأنه يتوقع من لاعبيه العمل الجاد وإظهار الانضباط المطلوب منهم، لتكون مهمته التي بدأها بتدريب مانشستر يوناتيد خلفا لمواطنه فيرغسون الذي اعتزل بعد (27) عاما في تدريب اليوناتيد ناجحة بامتياز.