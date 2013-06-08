"جنون" بالوتيلي يظهر مجدداً بسبب "بطاقة حمراء"

خرج المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي عن طوره بسبب حصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة منتخب بلاده أمس أمام لاعب من منتخب التشيك، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في البرازيل، وعبّر بطريقة "مجنونة"عن غضبه من قرار الحكم.



وتدخل بالوتيلي بعنف ضد المدافع التشيكي ثيودور سيلاسي، فلم يكن أمام حكم اللقاء النرويجي سفين موين، من خيار سوى إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، ليتبعها بالحمراء في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ، وانتهت بالتعادل السلبي.



واعترض بالوتيلي على قرار الحكم بطرده قبل أن ينصاع ويخرج من الملعب وعلامات الدهشة والاستغراب بادية على وجهه، لكنه أظهر وجهاً آخر لدى سيره في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، إذ وجّه سلسلة من اللكمات بيده للجدار الأيمن من الممر، ثم أتبعها بركلة للجانب الأيسر وسط حالة من الغضب العارم.



وأعاد بالوتيلي بذلك الأذهان إلى قائمة طويلة من المواقف الغريبة التي سجّلها سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي دافع عن ألوانها، ولاسيما مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي كان أحد أسباب تخليه عنه هو طرده المتكرر خلال مباريات الفريق.



ويبدو أن توقعات الصحافة الإيطالية بعودة المهاجم المشاكس إلى رشده بعد انضمامه قبل عدة أشهر لنادي ميلان ذهبت أدراج الرياح بعد تصرفه أمس، فيما سيفقد "الآزوري" اللاعب في مباراته المقبلة أمام بلغاريا خلال شهر سبتمبر المقبل.