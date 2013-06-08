قائمة النصر والهلال

من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض منتديات جماهير الأندية يرى من الأطروحات الكثير مما يستوجب الطرح للنقاش..

ـ تلك الوسائل والمنتديات شأنها شأن كل أمور الحياة فيها الغث والسمين والجميل والقبيح والإيجابي والسلبي..

ـ الجميل والسمين والإيجابي نتمنى أن يستمر ويتضاعف كونه يعكس مستوى الوعي ويساهم في رقي المجتمع سواء من قبل من يطرح أو يتلقى الطرح..

ـ أما القبيح والغث والسلبي فهو ما يجب أن نقف عنده نطرحه ونحلله ونناقشه ونرفضه ونبحث عن طرق علاجه..

ـ مثل هذا الطرح السلبي مشكلة صاحبه أنه يطرحه ثم يصدقه بل ويطالب بتحقيق نتائج بموجبه مع أنه في الأصل لا يوجد له أساس..

ـ المواضيع عديدة لا تحصى في هذا الجانب لكنني سأختار مثالاً واحداً يكفي أن يكون عاكساً لهذه الجوانب السلبية..

ـ من يتابع ما يطرحه (بعض) النصراويين والهلاليين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منتديات الجماهير حيال مستقبل فريقيهما يجعل الأجهزة الإدارية والفنية تحت ضغط نفسي قبل بداية الموسم فكثيراً مما يطرحه (البعض) هو للأسف أماني وتخيلات وفي بعض الأحيان يكون أكاذيب..

ـ في النصر مثلاً تجد (البعض) يتعاقد مع هذا اللاعب أو ذاك ويضع تشكيلة الفريق للموسم المقبل ويتعامل مع هذا الأمر على أنه واقع وهو بالتأكيد عكس ذلك فهذه الأمور من يحسمها هو الجهاز الفني وليست ما يطلبه الجمهور..

ـ وفي الهلال نجد هناك من أبعد الحارثي وهناك من جدد معه وهناك من أعار القحطاني وكلها تخيلات لا أكثر وللأسف أن هناك من يبني منها خبراً ويرسم عليها حقيقة وواقع..

ـ وبعد بناء الخبر ورسم الحقيقة والواقع يبدأ مخطط مهاجمة الجهاز الفني بقيادة سامي الجابر ومحاسبته على قرارات لم يعلنها ولم تصدر عنه بل صدرت ممن يهاجم ويحاسب..

ـ من أجل النصر والهلال على الجماهير أن تتفرغ للتشجيع ولا مانع من انتقاد منطقي غير شخصي وأن تترك للأجهزة الإدارية والفنية فرصة العمل دون رسم خيالي لا أساس له يتسبب في إرباك الأجهزة الإدارية والفنية وقد يخلق نوعاً من الفجون بين اللاعبين وتلك الأجهزة..

ـ ما ذكرته أعلاه ليس في النصر والهلال فقط بل هو حال كل الأندية الجماهيرية التي يتم محاسبة أجهزتها الإدارية والفنية على قرارات لم تصدر عنها.

نقلا عن "الرياضية" السعودية