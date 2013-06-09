أسطورة أرسنال لا يثق في صفقات فينغر

شن أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي ستيورات روبسون هجوما لاذعا على المدير الفني للفريق آرسين فينغر، مؤكدا على عدم ثقته في الصفقات التي قد يبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال روبسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الرياضية إنه لا يتوقع أن يقوم فينغر بصفقات من العيار الثقيل تأتي في مصلحة الفريق، موضحا أن التاريخ مع فينغر يدلل على ذلك.



واستغرب أسطورة أرسنال السابق قيام إدارة أرسنال بمنح فينغر ميزانية كبيرة من أجل إتمام صفقات انتقال للاعبين، موضحا أنه لا يثق به كي يتم إعطاؤه هذه الميزانية الكبيرة لذلك.



وكان الرئيس التنفيذي لأرسنال غازيديس قد صرح مؤخرا أن ملاك أرسنال ومجلس إدارته وضعوا(70) مليون جنيه إسترليني تحت تصرف فينغر لضم أي من اللاعبين الذي يتطلع ليكونوا ضمن الفريق الموسم المقبل.



وأشار روبسون أن فينغر جلب خلال المواسم القليلة الماضي العديد من اللاعبين الذين قال عنهم بأنهم سيصبحوا الأفضل في العالم، ولكن هذا الأمر لم يحدث، بل كبد النادي خسائر فادحة.



وعدد أسماء منهم: كارلوس فيلا ودينلسون وفيبلبي سيندويورس ومروان الشماخ وارشافين وغيرهم من اللاعبين.



وختم روبسون انتقادات بتوجيه نصيحة لإدارة أرسنال بضرورة أن يختار كشافي النادى الصفقات من اللاعبين للموسم المقبل، لأن صفقات فينغر دائماّ ما تكون دون المستوى- حسب تعبيره.



يذكر أن انتقادات روبسون تأتي في الوقت الذي تشير فيه العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية حول اقتراب فينغر من التعاقد مع مهاجم ريال مدريد غونزالو هيغواين، حيث طار المدرب الفرنسي لفرنسا للاجتماع بوكيل أعماله وإقناعه بانتقال موكله لأرسنال نظير (20) مليون جنيه إسترليني.