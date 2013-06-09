الأهلي السعودي يتعاقد مع مدرب بورتو البرتغالي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي فيتور مانويل بيريرا اعتبارا من الموسم المقبل ولمدة عامين.

وأحاطت السرية من قبل مسؤولي الأهلي بالقيمة المالية للصفقة التي أعلن عنها رئيس النادي الأمير فهد بن خالد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما قالت مصادر إن قيمة العقد قاربت ثلاثة ملايين يورو سنويا.

وكان فيتور بيريرا أنهى ارتباطه بفريق بورتو البرتغالي الأسبوع الماضي، بعد أن فضل عدم التجديد لعامين وفقا لرغبة النادي البرتغالي وكان يرغب في التجديد لعام واحد.

ودرب بيريرا فريق الشباب بنادي بورتو بدءا من عام 2008 لمدة عامين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ليعمل مساعدا لمواطنه اندري فيلا بواش، الذي استمر معه في الجهاز الفني موسمين متتاليين قبل أن يرحل فيلا بواش لتدريب تشلسي الإنجليزي.

وسيخلف فيتور بيريرا التشيكي غاروليم والصربي أليكس اللذان أشرفا على تدريب أهلي جدة في الموسم الكروي المنقضي قبل أسبوعين، وسيبدأ مهام عمله نهاية الشهر الجاري، وسيشرف على المعسكر الإعدادي للفريق في أوروبا قبل انطلاق الموسم الكروي السعودي المقرر في 22 أغسطس المقبل.