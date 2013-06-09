بيريز: رونالدو "سيعتزل" في ريال مدريد

أكد رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، أن نجم فريقه،البرتغالي كريستيانو رونالدو سيبقى في "القلعة البيضاء " لأطول فترة ممكنة، قد تمتد إلى غاية اعتزاله اللعب نهائياً مثلما سبقه في ذلك أسطورة الفريق، الإسباني دي ستيفانو أو الفرنسي زين الدين زيدان، نافياً بذلك رغبة هداف النسخة السابقة لدوري أبطال أوروبا مغادرة النادي الملكي في الموسم القادم أو عند نهاية عقده في يونيو 2015.

وقال بيريز في حوار لصحيفة "ماركا "الإسبانية، نشرته اليوم الأحد: " اسمحوا لي أن أكون صريحاً معكم وأوضح الأمور بأفضل ما يمكن.. فمن مصلحتي و مصلحة كريستيانو والريال و جماهير الفريق أن يواصل اللعب هنّا لسنوات عديدة..ولذلك فلما يكون الجميع يريد بللوغ نفس الهدف فمن الصعب جداً عدم تحقيقه".

وتابع بيريز قائلاً: كريستيانو رونالدو هو أحد الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ نادي ريال مدريد...وهو يتواجد حالياً في قلب المشروع الذي نريد انجازه في المستقبل..فكل مشاريعنا في السابق كانت تتم بالاعتماد على لاعب كبير والالتفاف حوله على غرار ما حدث مع دي ستيفانو ثم زيدان.

ودي ستيفانو، البالغ من العمر حالياً 87 سنة، أرجنتيني الأصل وإسباني الجنسية. وقد لعب في صفوف ريال مدريد لمدة 11 موسماً من 1953 الى 1964، قبل أن يختم مشواره الكروي ضمن نادي إسبانيول برشلونة الاسباني عام 1966، كما درب الريال في مناسبتين، من 1982 الى1984 ثم في موسم 1990-1991. أما زين الدين زيدان فقد دافع على ألوان فريق "الميرنغي"لمدة خمس سنوات، من 2001 إلى 2006 حيث أنهى مساره الاحترافي، وقد عينه بيريز، مؤخراً، في منصب مدير رياضي لنادي ريال مدريد وفضل تأجيل الاعلان الرسمي عن هذا التعيين إلى غاية جلب مدير فني جديد للفريق خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينهو المغادر نحو نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويأتي كلام فلورنتينو بيريز، عن رونالدو، بعد يومين فقط من تأكيد المعني بالأمر عن ثقته في تجديد عقده مع ريال مدريد حيث قال كريستيانو، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول بالبرتغال، على هامش مباراة منتخب بلده مع نظيره الروسي (1-صفر) :"أنا مرتاح ولست قلقاً من الأمر..أعرف أننا سنتوصل لاتفاق."

ويعتبر تصريحا بيريز ورونالدو بمثابة نفي للأخبار التي راجت، في الأيام القليلة الماضية حول رغبة النجم البرتغالي في العودة إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي أو الالتحاق ببطل الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان، بحجة تأخر إدارة نادي ريال مدريد في مراجعة بنود العقد الذي وقعه الطرفان في صيف2009، إذ يرغب رونالدو في رفع راتبه السنوي المقدر حاليا ب 10 ملايين يورو كما يشترط الحصول على كامل المقابل المالي لحق استغلال صورته على غرار ما فعله نادي برشلونة،مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي .



وكانت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية، قد ذكرت في الأسبوع الماضي، أن فلورنتينو بيريز قد قرر تجديد عقد رونالدو مع نادي ريال مدريد إلى غاية يونيو 2018 والرفع من راتبه السنوي إلى 16 مليون يورو، ليصبح بذلك المهاجم البرتغالي بمثابة صاحب ثاني أعلى أجر في العالم بعد الكاميروني صامويل إيتو الذي يتقاضى حالياً 20.5 مليون يورو في السنة ضمن نادي آنجي ماخاتشكالا الروسي، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني (15 ميلون يورو) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يتلقى 14.5 مليون في العام من فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.