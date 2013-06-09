رسميا .. المغربي بن عطية ينتقل الى روما

سيوقع المدافع المغربي الدولي مهدي بن عطية، غداً الاثنين، عقده مع نادي روما الإيطالي قادماً من فريق أودينيزي، الذي كان لا يزال مرتبطاً معه إلى غاية يونيو 2017، بحسب ما كشفت عنه، اليوم الأحد، تقارير صحافية أوروبية عدة .

وذكر موقع "توتو سبور" الإيطالي أن مسؤولي فريقي روما وأودينيزي قد اتفقا على كل شروط تحويل اللاعب المغربي، حيث تبلغ قيمة الصفقة 6.5 مليون يورو، وذلك دون أن يكشف الموقع المتخصص عن مدة العقد الذي سيربط بن عطية بنادي العاصمة الايطالية.

وكان مهدي بن عطية، البالغ من العمر 26 سنة قد انضم لنادي أودينيزي في صيف 2010 قادماً إليه من نادي كليرمون فوت، الناشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسية. ولم ينتظر الدولي المغربي كثيراً لتفجير طاقته وإظهار مواهبه في الدوري الإيطالي بعدما كان قد عانى من تجاهل الأندية الفرنسية الكبيرة.

وفي سياق ذي صلة أكد المدرب السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم، لوران بلان، في تصريح لجريدة "لابروفانس" الفرنسية فشل مفاوضاته لشغل منصب المدير الفني لفريق روما، بعدما التقى مع مسؤولي النادي في بحر الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "كوريرو دليلو سبورت" الإيطالية فان اختيار إدارة نادي روما قد وقع على فرنسي آخر، ويتعلق الأمر بالمدرب الحالي لنادي ليل الفرنسي، ريدي غارسيا .وأوضحت نفس الجريدة الرياضية الإيطالية أن غارسيا ومسؤولي فريق روما قد اتفقوا على كل بنود العقد ولم يتبق سوى الإعلان عن التعيين الرسمي.

وهو نفس الكلام الذي ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي أوضحت أيضاً أن غارسيا سيلتقي في الأيام القليلة المقبلة مع رئيس نادي ليل ميشال سيدو؛ ليعلمه عن قراره النهائي بمغادرة رئاسة الإدارة الفنية لفريق الشمال الفرنسي ومناقشة شروط فسخ العقد الذي لا يزال يربط الطرفين إلى غاية يونيو 2014.

الجدير بالذكر أن نادي روما يوجد بدون مدرب بعد إنهاء مهام أوريليو اندريازولي الذي شغل رئاسة الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ شهر يناير الماضي، بعد إقالة المدرب التشيكي زدينيك زيمان.