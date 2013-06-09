غوارديولا .. يسابق الزمن ليتحدث "الألمانية"

دخل المدرب الإسباني غوسيب غوارديولا تحدياً جديداً حتى قبل أن يبدأ رسميا عمله الجديد كمدير فني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، حيث تسيطر عليه فكرة إتقان اللغة الألمانية ليتحدث بها خلال المؤتمر الصحافي المزمع عقده بعد نحو أسبوعين؛ لتقديمه إلى جماهير الفريق ووسائل الإعلام الألمانية.



وأكد بيري شقيق غوارديولا، في تصريحات نشرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن شقيقه المدرب الشهير بدأ تعلم اللغة الألمانية قبل نحو سبعة أشهر وبالتحديد في نوفمبر الماضي.



وأوضح بيري أن غوارديولا يدرس الألمانية "كالمجنون" وأنه يعكف على دراسة الألمانية أربع ساعات يوميا.



واستعان غوارديولا بمعلم للغة الألمانية منذ نوفمبر 2012 حيث يرافقه في مدينة نيويورك الأميركية التي يقطنها غوارديولا منذ أن ترك تدريب برشلونة الإسباني في منتصف العام الماضي، كما حرص على التعاقد مع معلم آخر للغة الألمانية خلال الفترة القصيرة التي قضاها مع برشلونة في الفترة الماضية حتى لا ينقطع عن دروس اللغة.



ويعقد بايرن المؤتمر الصحافي لغوارديولا في 24 يونيو الحالي قبل يومين فقط من بداية عمله مع الفريق، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتعاقد غوارديولا (42 عاما) مع بايرن بعقد يمتد حتى 2016 ليخلف المدرب يوب هاينكس الذي قاد الفريق للفوز بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم المنقضي.