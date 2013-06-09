لاعب "مسلم".. يرفض ارتداء شعار ناديه بسبب "إعلان"

أعلن الدولي السنغالي باييس سيسيه مهاجم نيوكاسل الانجليزي رفضه ارتداء القميص الجديد الذي سيرتديه فريقه الموسم المقبل، وذلك بسبب الإعلان الموجود على القميص الذي يحمل شعار احدى شركات القروض.

وكشفت صحيفة " الميرور " الانجليزية أن اللاعب المسلم سيسيه أبدى اعتراضا على ارتداء قميص يحمل شعار الشركة وهي الراعي الجديد لنيوكاسل بسبب منحها قروضا بفائدة عالية جدا، وذلك بسبب التزامه الديني الذي يحرم مثل هذه القروض.

و توقعت " الميرور " أن يحذو زميلا سيسيه المسلمين في الفريق حاتم بن عرفة و شيخ اسماعيل تيوتي، حذوه في رفض ارتداء قميص الفريق الجديد.

ويبدو أن قرار سيسيه هذا وضع ادارة نيوكاسل في حرج شديد بسبب هذا الرفض، خصوصا وأن عقد الرعاية مغر للغاية، والفريق بأمس الحاجة إليه، لكنها ستسعى لايجاد مخرج للخروج من هذه الأزمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها لاعبا ارتداء قميص فريقه بسبب الاعلانات، فقد سبقه الى ذلك المالي فريديك عمر كانوتيه الذي رفض في السابق ارتداء قميص يحمل اعلانا لاحدى شركات القمار بسبب التزامه الديني.

وعُرف عن نيوكاسل احترامه للشعائر الدينية الخاصة بلاعبي فريقه المسلمين، حيث قام الموسم الماضي بتخصيص مصلى داخل النادي للاعبيه المسلمين.

وفي حال صمم سيسيه على موقفه برفض ارتداء القميص الجديد، فإن نيوكاسل مضطر للاستغناء عن خدماته، خصوصا في ظل سعي العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ناديي انجي الروسي وبورسيا دورتموند الألماني.

وأبدى النادي الروسي استعداداه لدفع (15) مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات سيسيه الذي تألق مع نيوكاسل في الموسمين الماضيين بتسجيله (26) هدفا في (61)مباراة.