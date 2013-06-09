مالك كوينز بارك يرضخ لطلبات مدرب فريقه

خضع مالك فريق كوينز بارك رينجرز، الذي هبط الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لطلبات مدرب فريقه الكروي هاري ريدناب، وقرر رفع يده عن التدخل في صفقات ضم اللاعبين للفريق.



وكان مدرب الفريق هاري ريدناب قد هدد بالاستقالة من منصبه إذا تواصل تدخل مالك النادي توني فرنانديز، مؤكدا على ضرورة عدم تدخله في الشؤون الداخلية للفريق لأنها من اختصاصاته.



وأعلن مالك كوينز بارك رينجرز أنه لن يتدخل في صفقات ضم اللاعبين للفريق، وسيترك الأمر كاملا للمدرب ريدناب، لأنه يريد السير معه في الاتجاه الصحيح لإعادة الفريق للدوري الممتاز.



وصرح ريدناب لوسائل الإعلام الإنجليزية أنه يريد ضم الدولي الإنجليزي واين بريدغ، لكن مالك النادي فيرنانديز رفض هذا التعاقد بسبب المغالاة في صفقة انتقال اللاعب، الأمر الذي دفع ريدناب للتلويح بالاستقالة كون هذا الأمر يعد تدخلا في عمله من قبل مالك النادي.



ولم تمض (24) ساعة على تلويحات ريدناب، حتى خرج فرنانديز في تصريحات صحافية يؤكد فيها استعداده لضم بريدغ، والتعاقد مع أي لاعب يريده ريدناب.



وتمنى مالك كوينز بارك من مدرب الفريق العمل على التوازن من أجل وضع حد لظاهرة البدلاء الذين يتقاضون رواتبا ضخمة ولا يستفيد منهم الفريق، وهو الأمر الذي قوبل بترحاب من ريدناب.