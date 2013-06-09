مورينهو لـ "منتقديه": سوف تصدمون!

خرج المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو بتصريحات نارية رد فيها على الأشخاص الذين انتقدوه مؤخرا بعد تعاقده مع الفريق الإنجليزي، واعدا إياهم بالصدمة بعد النجاحات التي سيحققها مع فريقه الجديد – القديم.



وقال مورينهو في حوار خاص أجرته معه صحيفة "الصن" الإنجليزية أنه عاقد العزم على تحقيق المزيد من الألقاب المحلية والأوروبية مع تشلسي خلال فترة ولايته الثانية في تدريب تشلسي، مؤكدا أنه على استعداد لتحقيق ذلك.



وقال المدرب البرتغالي إن من انبرى لانتقاده بعد التعاقد مع تشلسي وبفترة تدريبه لريال مدريد، سيشعر بالصدمة من هول الإنجازات التي سيحققها، موضحا أنه حقق في الماضي إنجازات عظيمة مع تشلسي، لكنه سيحقق الأهم في المواسم المقبلة.



وأوضح أنه في العادة لا يحتفل عندما يفوز بأي بطولة، لأنه يعرف أنها لن تكون الأخيرة في مسيرته، لأنه سوف يفوز ببطولة أخرى.



واعتبر مورينهو أنه لا يوجد أي مدرب أفضل منه في العالم، لأنه يمتلك موهبة تدريبية استثنائية، تساعده ليكون الأفضل.



واعترف المدرب البرتغالي بأنه قد لا يكون الأفضل في العالم، لكنه لا يوجد الأفضل منه، موضحا في الوقت ذاته إلى أنه لا يريد من الناس تسميته بالأسطورة لكني اعتبر نفسي مدربا عظيما.



وأشار إلى أنه يمتلك تاريخ رائع مع البطولات والفرق التي أشرف على تدريبها، مؤكدا أن هذا التاريخ لا يقارن مع آخرين.



وحول تسميته بالمدرب "الاستثنائي"، قال مورينهو إنه سمى نفسه بهذا اللقب، لأنه فاز بالألقاب الكبرى، فلكي تكون بطلا يجب أن تمتلك موهبة استثنائية.



وتابع: "أنت لست استثنائيا .. إذا كنت لا تفوز وأنا أفوز".



يذكر أن مورينهو تولى الأسبوع الماضي تدريب تشلسي الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فشل في تحقيق نتائج إيجابية مع ريال مدريد الذي استغنى عن خدماته برحيله دون الفوز بأي بطولة في موسمه الأخير.