"الفراعنة".. يقتربون من التأهل لـ"كأس" العالم بالبرازيل

واصل المنتخب المصري لكرة القدم تقدمه بثبات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل بفوز ثمين 4-2 على مضيفه منتخب زيمبابوي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة من التصفيات.

وقطع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) شوطا هائلا على طريق التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات، حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بعد الفوز في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن، بينما تجمد رصيد زيمبابوي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة ليودع التصفيات رسميا بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المتبقيتين في المجموعة.

وقد يحجز المنتخب المصري مقعده في المرحلة النهائية من التصفيات إذا انتهت المباراة الأخرى بالمجموعة بين منتخبي غينيا (أربع نقاط) وموزمبيق (نقطتان) في وقت لاحق اليوم بالتعادل أو فوز موزمبيق.

ويدين المنتخب المصري بالفضل الكبير في الفوز الثمين اليوم إلى لاعبه محمد صلاح نجم بازل السويسري، حيث صنع الهدف الأول لزميله محمد أبوتريكة ثم سجل الأهداف الثلاثة الأخرى (هاتريك).

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب المصري الذي دخل اللقاء مهاجما منذ الدقيقة الأولى بحثا عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وتمكن بالفعل من هذا في الدقيقة السادسة عن طريق أبوتريكة، عندما مرر إليه صلاح كرة عرضية تلقاها أبوتريكة بتسديدة إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول.

وواصل لاعبو مصر هجماتهم في محاولة لتعزيز النتيجة مما دفع منتخب زيمبابوي لشن هجمات على مرمى شريف إكرامي لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 22 ، سجل منتخب زيمبابوي هدف التعادل عبر موسونا مستغلا خطأ دفاعيا من جانب محمود فتح الله لتسكن الكرة شباك إكرامي.

وكاد المنتخب المصري يسجل هدفه الثاني عن طريق محمد صلاح الذي انطلق بالكرة وتوغل بها داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بغرابة إلى خارج المرمى في الدقيقة 30 .

وشعر لاعبو مصر بخطورة الموقف فبادلوا المنافس الهجمات وبدت لديهم رغبة أكيدة في تسجيل هدف ثان وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قدم محمد أبوتريكة هدية رائعة لصلاح الذي انفرد بحارس زيمبابوي وأسكن الكرة في المرمى مسجلا الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 2-1 .

واشتعلت الإثارة في الشوط الثاني وكثف لاعبو مصر من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

وانتظر لاعبو الفريق حتى الدقيقة 71 ليسجل الهدف الثالث عبر صلاح عندما قدم أبوتريكة هدية أخرى إليه لينفرد صلاح بحارس زيمبابوي ويسكنها بسهولة في المرمى مسجلا الهدف الثالث.

ولم يمر على الهدف وقت طويل حتى استقبلت شباك إكرامي الهدف الثاني من خطأ فادح عندما تلقى خاما بيليات عرضية نموذجية انقض عليها برأسه لكنها مرت من بين يدي إكرامي لداخل المرمى.

ولم يهدأ المنتخب المصري حتى أحرز هدف الاطمئنان مجددا في الدقيقة 84 عندما أهدى أبوتريكة الكرة إلى محمد صلاح ليسدد كرة أرضية زاحفة في المرمى مسجلا الهدف الرابع.

