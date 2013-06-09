"تشافي" يبوح بسر الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونيخ

كشف صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني تشافي هيرنانديز، عن السبب الرئيسي وراء الهزيمة التاريخية التي تعرض لها نادي برشلونة على يد بطل النسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا نادي بايرن ميونخ بسباعية نظيفة، في إجمالي نتيجة لقاءي الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأرجع متوسط ميدان الفريق الكتالوني أسباب خروج "برشلونة" الكارثي من مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى الإرهاق الكبير الذي حلّ بلاعبي"البارسا"، نتيجة خوضهم لعدة مباريات "كلاسيكو"، لافتاً إلى أنّ مواجهات "الكلاسيكو" المتكررة قد استنفذت جهود لاعبي البارسا والريال في بطولة "التشامبيونزليغ"، ما نتج عن ذلك خروج الفريقين من نصف نهائي البطولة لموسمين متتاليين.



وأكّد "تشافي" في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، بأن الهزيمة الثقيلة التي مُني بها ناديه الكتالوني سطحية ولا تعبر عن الواقع، مشيراً إلى أنّ فريقه قد فرض أسلوبه –التيكي تاكا- على سير المباراة، لكن الفريق البافاري قد استفاد من سرعة لاعبي الأطراف، والتي كانت كفيلة بحسمه لنتيجة المباراة.



ورداً على سؤال: "هل بايرن ميونيخ متفوق على برشلونة؟"، قال صانع ألعاب منتخب لافوريا: "لا أتفق مع ذلك، نحن نتحدث عن سنة واحدة، فإذا كنتم تقيسون على هذا الأساس .. هل تشلسي كان الأفضل قبل سنتين عندما فاز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا؟".



ووجّه مايسترو الكرة الإسبانية انتقادات لاذعة للمدير الفني الحالي لنادي تشلسي الإنجليزي، والمدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، مؤكداً بأن فلسفة المدرب البرتغالي قد أثرت بالسلب على عالم كرة القدم الإسبانية.

واختتم "تشافي" حديثه ساخراً: "نادٍ كبير مثل ريال مدريد لا يمكن أن يلعب بطريقة مورينهو فنحن عندما نواجهه يتحول الملعب إلى "حقل بطاطا"، لا أحب أسلوبه العقيم داخل الملعب فأنا أنزعج عندما أرى ريال مدريد يلعب بهذا الأسلوب وهو كان يمتلك الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان في وقتٍ ما".