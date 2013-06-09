"خرعة.. حكومية"

لا أعرف السر وراء تراخي الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها وتخوفها من ترتيب البيت الرياضي... حكومتنا الرشيدة «جزاها الله خيرا» ماسكة «العصا من النص» في قضية الرياضة لا هي قادرة بل عاجزة عن الآخر في تطبيق القوانين الرياضة وتنفيذ خطتها لتعديل مسار رياضتنا بسبب وقوعها تحت كذبة تعليق النشاط الرياضي «وخربوطة» الميثاق الاولمبي الذي ما شفناه يطبق إلا على رياضتنا الكويتية بينما دول اخرى تفصل قوانينها الرياضية علي كيفها»، وتهيمن وتسيطر وتشرف رقابة مالية وادارية على ادارة الرياضة.

حكومتنا الرشيدة من زود اهتمامها بالرياضة انشأت وزارة للشباب فقط وألغت دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وحولتها «لتكملة عدد» و«برستيح» رياضي مسلوبة الارادة بتشكيلها للجنة منحت كافة الصلاحيات الموكولة اليها واعطت «بولباس» لادارة الهيئة بالرقعي التي تحولت الى بنك صرف فلوس فقط للسفرات والمعسكرات الترفيهية واحرجت قياداتها حتى اصبحوا كالزوجة اخر من يعلم!!

حكوماتنا المتعاقبة للاسف هي سبب انتكاس احوالنا الرياضية بسبب وقوعها تحت رحمة «نفر» من القيادات التي صورت لها بان الرياضة الكويتية ستسقط ومقبلة على كارثة انسانية ما لم ترفع الحكومة يدها عن الرياضة وتدعها تدار من طرف جهات امتهنت الدجل والكذب «لتخريع» الحكومة التي متى ما حاولت ان تعيد الاعتبار لنفسها جاءتها الضغوطات من كل صوب لتتراجع عن اي قرار تاريخي تريد ان تتخذه لاعادة الهيبة لها واصبحنا نتعامل مع حكومات تصريف الامور العاجلة... حكومة بهذا الخوف والتردد والخضوع لا تستحق ادارة بلد فيكف تدير مشكلة وشأن رياضي محلي اللهم اذا استعانت باللواء عبدالفتاح العلي ومنحته الصلاحيات، نتوقع ان تنظف الرياضة ويعيد للحكومة هيبتها ويتم طرد من يكسر القانون بالقانون!!



نقلا عن "الرأي" الكويتية