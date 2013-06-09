"مشجع" أرجنتيني.. "يسرق" قميص ليونيل ميسي

تعرض المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني لموقف طريف عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، فجر السبت، على ملعب "مونومنتال" في العاصمة بوينوس أيرس، ضمن تصفيات كأس العالم عن قارة أميركا الجنوبية.

وفوجئ ميسي بأحد مشجعي منتخب بلاده وهو يلاحقه ومن ثم "يسرق" قميصه حينما كان يسير في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس بمجرد إطلاق الحكم صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

والتف العشرات من الصحافيين والمشجعين حول ميسي، الذي سارع لخلع قميصه، فلم يكن من المشجع سوى خطف القميص والهروب به إلى أرض الملعب وارتدائه، وبدأ يركض داخل أرض الملعب ابتهاجاً بالحصول على قميص أفضل لاعب في العالم.

وعادة ما يواجه ميسي مشاكل وضغوطات من هذا النوع حينما يلعب مع منتخب بلاده، إذ يُحاط بهالة من الاهتمام الإعلامي والجماهيري، سواء قبل أو أثناء أو بعد المباريات التي يخوضها، وهو ما يؤثر بشكل واضح على مستواه الفني كما ترى العديد من وسائل الإعلام الأوروبية.

وفشل ميسي خلال المباراة في فك طلاسم الدفاع الكولومبي ومنح بلاده النقاط الثلاث، علماً أنه شارك في بداية الشوط الثاني ولم يلعب منذ البداية بسبب استمرار معاناته من إصابة عضلية لحقت به في نهاية الموسم مع فريقه برشلونة.