أينما رحل ترافقه الإثارة

اينما رحل فان الاثارة ترافقه.. اثارت شخصيته الكرزماتية.. وتداعيات مشاكله في الماضي التي تطارده في كل مكان يضع قدمه فيه.. هذا هو حال مدرب تشيلسي الجديد القديم البرتغالي خوزيه مورينيو.. فبعد موسم مخيب للامال مع ريال مدريد بدأت بخلاف قوي مع قائد الفريق الحارس كاسياس لينقسم الملكي لفريقين فريق يدعم مورينيو والاخر يدعم كاسياس ما اثر ذلك بشكل كبير على اداء الفريق الذي لم يحقق سوى لقب واحد لم يشفع له لدى جماهير الميرغني لتنتهى حقبة المو التكتيكية مع الريال لكن يبدو ان القصة لم تنته مع كاسياس فمن المتوقع ان تكتب فصلا مثيرا هذا الموسم بدأه مبكرا بيب رينا زميله في المنتخب حارس ليفربول الذي اشاد بدور كاسياس في استقرار الماتادور في اشارة الى عدم رضاه لمعاملة مورينيو لكاسياس خلال الموسم المنصرم.

ويقول رينا «الجميع يعلم بان ايكر لم يلعب لريال مدريد منذ فترة طويلة ولكن اود ان اؤكد بانه لايزال قائدنا في المنتخب ونتعلم منه الكثير.. انه القائد صاحب الشخصية القوية ويواجه الصعاب بكل هدوء ويحاول دائما لم الشمل خلال المعسكرات بالنسبة لي فانه مرجعي في حراسة المرمى وحتى في قيادة الفرق والمنتخبات».

واضاف حارس ليفربول بان كاسياس حارس فاز بكل شيء مع المنتخب وعلينا الآن مساندته والوقوف بجانبه للعودة مرة اخرى الى مكانه الطبيعي.

ومادام الشيء بالشيء يذكر فان لاعب وسط برشلونة زافي هيرنانديز انتقد طريقة مورينيو عندما يدرب الريال حيث قال (مورينيو مدرب جيد ولكن لا يروق لي طريقة تفكيره وهذا حقي ففريق غني مثل ريال مدريد يملك نجوما كبيرة لكنه مع ذلك انغمس في امور بعيدة عن الكرة والسبب مورينيو.. لا اريد ان يتهمني احد بانني دائم في انتقاد مورينيو ولكن لكل شخص وجهة نظر وهذه وجهة نظري في المدرب البرتغالي).

واضاف زافي: (سمعت كثيرا هذا الموسم ان حقبة برشلونة انتهت بعد خروجنا من الابطال وهذا الشيء يجعلني اضحك لم ينته برشلونة البايرن يستحق البطولة ولكن هل سيحافظ عليها ام سيفرط فيها مثل تشيلسي).

اما موقف انييستا من مورينيو كان اكثر صراحة ووضوحا عن زافي حيث اكد بان مورينيو قد اضر كثيرا بالكرة الاسبانية اكثر من خدمتها مشيرا الى المشاكل التي دبت بين اللاعبين الاسبان منذ وصول المدرب البرتغالي الى مدريد.

وكان مورينيو قد دخل في سجال كبير مع لاعبي برشلونة واخرها زافي حيث كانوا دائما يتبادلون الاتهامات وكانت ابرز الاتهامات الموجهة لخوزيه من قبل اللاعبين الاسبان في البلوغرانا بانه يسعى ويخطط لهدم المنتخب الاسباني وشق وحدة الصف فيه من خلال تصريحاته العدائية قبل مواجهات الكلاسيكو واشعال فتيل الازمة اكثر من مرة خلال تلك المواجهات فيما كان رد مورينيو هو النفي القاطع لتلك الاتهامات متهما فريق برشلونة بتضخيم الامور التي لا تعجبه.

لا يبدو ان رحيل مورينيو عن الريال سيحل كل شيء وان الاوضاع ستعود لطبيعتها ولكن المؤكد بان مورينيو غرس بعض الاشياء عن قصد او بدون قصد داخل نفوس اللاعبين وهذا بدا يظهر بوضوح فور رحيله حيث اطلق اربيلو مدافع الفريق تصريحات عدائية ضد بعض زملائه داخل النادي وابرزهم كاسياس متهما اياه بالانانية وعدم حرصه على عودة الهدوء للفريق ومدافعا في الوقت ذاته عن مدربه السابق مورينيو طالبا من الجميع بعدم هضم حق الحارس لوبيز ومؤكدا بان الاخير جدير لحراسة عرين الملكي.

اما البيول فقد علق على تصريحات مواطنه اربيلوا قائلا (علاقة الفارو وايكر اصبحت باردة كثيرا خاصة في الاوانة الاخيرة.. وهناك وجهات نظر مختلفة فيما بينهم ولكن ليست جوهرية اتمنى ان تعود العلاقة كما كانت ليعود الهدوء للفريق مرة اخرى).

ومن ناحيته عبر الارجنتيني انخل دي ماريا عن حزنه العميق لرحيل مورينيو عن الفريق مؤكدا بان المدرب البرتغالي جعل منه لاعبا جيدا من خلال تعليماته وتوصياته حيث قال (عندما يرحل عنك مدرب مثل مورينيو فيعد خسارة كبيرة لقد كنت اتعلم منه الكثير واعتقد بانني كنت عند حسن ظنه).

كما اكد دي ماريا بانه لا ينوي الرحيل عن الريال مثلما تحدثت الصحف عن مغادرته النادي الاسباني بعد رحيل خوزيه مشيرا الى انه سعيد في الملكي ويتمنى اللعب له الموسم المقبل.

وبيّن هذا وذاك ننتظر بشوق ماذا سيحدثه مورينيو مع فريق المحبب تشيلسي وخاصة بعد الاخبار التي تتحدث بان تشيلسي قريب من التعاقد مع كافاني فهل سيتمزق الفريق ويندم حينها الجماهير التشيلساوية على مناداتها بعودة المو ام سيحقق ما يطمح به ابراموفيتش وعشاق البلوز؟



نقلاً عن "الوطن" الكويتية



