الأردن يسعى لـ"هزيمة" أستراليا والعراق يتمسك بـ"الأمل"

يسعى منتخب الأردن إلى تكرار فوزه على نظيره الأسترالي، عندما يحل ضيفا عليه، غدا الثلاثاء، في ملبورن في الجولة الثامنة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الرابع الحاسم للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلى مونديال 2014 في البرازيل.



ويلعب العراق مع اليابان في الدوحة غدا أيضا ضمن المجموعة ذاتها.



تتصدر اليابان الترتيب برصيد 14 نقطة، وهي كانت حسمت تأهلها الى النهائيات، وتأتي عمان ثانية ولها 9 نقاط من 7 مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من أستراليا والأردن، و5 نقاط للعراق من 6 مباريات.



ويتأهل الأول والثاني مباشرة الى النهائيات في البرازيل، ويخوض الثالث ملحقا مع ثالث المجموعة الاولى يعبر الفائز فيه الى ملحق آخر مع خامس اميركا الجنوبية لتحديد المتأهل الى النهائيات.



في المباراة الاولى، يدرك العراقي عدنان حمد مدرب منتخب الاردن انه يتعين عليه الحفاظ على هدوء اعصابه برغم تأخره لساعات في مطار ملبورن بانتظار انتهاء الاجراءات الاسترالية وذلك لادارة المباراة بطريقة جيدة والعودة الى عمان بالنقاط الثلاث التي تبقي فرصة "النشامى" قوية في امكان تحقيق تأهل تاريخي الى نهائيات كأس العالم.



وكان منتخب الاردن تغلب على نظيره الاسترالي 2-1 في عمان ذهابا في سبتمبر الماضي، لكنه تعرض بعد ذلك الى خسارتين امام سلطنة عمان 1-2 والعراق صفر-1، قبل ان يحقق نتيجة مهمة على ارضه ايضا بفوزه على نظيره الياباني 2-1 في مارس الماضي.



وتبقى لمنتخب الاردن مباراة اخرى على ارضه مع نظيره العماني ستكون حاسمة بدرجة كبيرة لتحديد مصير احدهما بالتأهل المباشر لمرافقة اليابان، او لخوض الملحق.



في المقابل، فان منتخب استراليا الذي يخوض المؤهلة الى كأس العالم للمرة الثانية في القارة الاسيوية بعد ان يشارك سابقا في منطقته الجغرافية في اوقيانيا، فانه يبحث عن الفوز على ارضه ليرفع رصيده الى 10 نقاط، قبل المواجهة الاخيرة في سيدني مع العراق.



وفي المباراة الثانية، يبحث المنتخب العراقي عن بريق امل لانقاذ مشواره في التصفيات عندما يستقبل نظيره الياباني غدا في الدوحة.



واضعف تعثر العراق امام سلطنة عمان صفر-1 في الجولة الماضية آماله في الصراع لخطف البطاقة الثانية بعد ذهاب الاولى الى المنتخب الياباني بطل آسيا بتعادله مع استراليا على ارضه 1-1.



واعتبر المدير الفني للمنتخب العراقي، الصربي فلاديمير بيرتوفيتيش أن "فرصة المنتخب ما تزال قائمة"، مضيفا "سنخوض لقاء اليابان بقوة وسرعة رغم صعوبته، فكل شيء ممكن في كرة القدم حتى اللحظات الأخيرة".



وأضاف "ما يرفع من سقف الامال بالخروج بفوز منتظر أمام اليابان الإصرار الذي وجدته عند اللاعبين لتعويض إخفاق مسقط، لقد وضعنا خططا للحد من خطورة وسرعة اليابانين واعتقد بان لدينا المؤهلات لتحقيق الفوز".



من جهته ذكر قائد المنتخب العراقي يونس محمود "سنلعب غدا من اجل الفوز، صحيح أن النتائج في تصفيات كأس العالم كانت خارج الحسابات ولا تتماشى مع طموحاتنا لكن نشعر بأننا قادرون على تخطي عقبة اليابان لان الامل مازال قائما بالرغم من صعوبة الموقف".



وعشية المباراة، قال أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم طارق أحمد "المهمة والمسؤولية اصبحتا الآن على عاتق الجهاز الفني واللاعبين. نامل أن نحقق فوزا ثمينا ومهما نذهب به الى مواجهة أستراليا وفي الوقت ذاته لا نريد أن ترمى أسباب اي تعثر جديد بوجه الاتحاد العراقي".



يفتقد المنتخب العراقي في مباراة اليابان خدمات لاعب الوسط همام طارق بسب الاصابة، ولم تتأكد مشاركة المدافع سلام شاكر نتيجة الاصابة اذ سيقرر الجهاز الطبي اليوم امكانية وجوده في التشكيلة الاساسية من عدمها.