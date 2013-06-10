رئيس دورتموند: ليفاندوفسكي لن ينتقل إلى بايرن ميونيخ

اوضح رئيس نادي بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه اليوم الاثنين ان مهاجم الفريق البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي يستطيع الانتقال الى ناد اخر غير منافسه التقليدي بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني ودوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وكان فاتسكه ذكر لصحيفة "بيلد" ان ناديه لن يسمح بانتقال ليفاندوفسكي الى الفريق البافاري خلال الصيف الحالي، لكنه عاد ليوضح بان الفريق قد يبيعه الى ناد اخر اذا تم تسديد المبلغ المطلوب.

وقال فاتسكه ل"بيلد" ايضا : "نريد ان نجد حلا جيدا للجميع. ولا استطيع القول انه سيبقى على الاكيد في صفوف دورتموند. لكن في المقابل،استطيع القول فقط انه لن ينتقل الى بايرن ميونيخ عام 2013".

واضاف "سنتحدث في الامر مع روبرت ووكيل اعماله في الايام القليلة المقبلة. انه امر يتعلق بالاحترام، لكن رغبتنا هي في استمرار ليفاندوفسكي في صفوف الفريق الموسم المقبل".

ويرتبط ليفاندوفسكي بعقد مع دورتموند ينتهي في حزيران/يونيو 2014 ,وقد رفض تمديد العقد ما يجعله حرا في نهاية الموسم المقبل، وبالتالي قد يكون دورتموند مضطرا لبيعه خلال هذا الصيف مقابل مبلغ يقدر بحوالي 30 مليون يورو، علما بان مانشستر يونايتد يلاحق المهاجم منذ فترة، كما ان ريال مدريد دخل على الخط في الاونة الاخيرة.