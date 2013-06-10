مانشستر سيتي يقترب من ضم "3" لاعبين في الدوري الاسباني

يواصل مانشستر سيتي وصيف الدوري الانجليزي لكرة القدم تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد الذي يتطلع فيه لاستعادة لقبه الذي خسره لمصلحة جاره مانشستر يوناتيد، وذلك بالتعاقد مع لاعبين مميزين طلبهم المدرب التشيلي مانويل بلجريني.

وذكرت تقارير صحافية انجليزية أن مانشستر سيتي ينتظر حسم ثلاثة صفقات محتملة من الدوري الاسباني، يضاف للصفقة الرابعة التي انجزها قبل ذلك بضم لاعب وسط اشبيلية خيسيوس نافاس.

وأشارت تلك التقارير إلى أن الصفقات الثلاثة المتبقية للسيتي من الدوري الاسباني هي لاعب وسط ريال مدريد انخيل دي ماريا وزميله في الفريق بيبي، إلى جانب لاعب وسط ملقة ايسكو.

وأتم مانشستر سيتي حتى الآن صفقتين، الأولى بضم الدولي الاسباني نافاس من اشبيلية، والثانية بضم البرازيلي فيرناندينيو من شاختار دونيستك الأوكراني.

وأبدى وصيف الدوري الانجليزي رغبة قوية في ضم هؤلاء اللاعبين وعلى رأسهم الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ، وذلك بناء على طلب بلجريني الذي يسعى لتعزيز صفوفه بهم.

ومن المنتظر أن يتجه الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو ، ومدير الكرة تكسيكي بجيريستين، إلى اسبانيا لمتابعة المفاوضات لضم هؤلاء اللاعبين.