مورينهو ساخرا من بواتينغ: لا نريد عارض أزياء!

علق المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو على الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام الإيطالية والإنجليزية حول نية تشلسي التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي كيفن برنس بواتينغ بطريقة ساخرة للغاية.



وقال مورينهو في تصريحات صحافية نقلتها وسائل الاعلام الإيطالية: "بواتينغ ..لا .. نحتاج إلى لاعب وسط لا إلى عارض أزياء".



وتابع: "بواتينغ غيّر هيئة شعره أكثر من عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي.. حقيقة تشلسي غير مهتم به".



وربطت وسائل الإعلام الإنجليزية ببواتينغ مع تشلسي، حيث أكدت أن اللاعب الغاني بات قريبا من تشلسي الذي دخل في مفاوضات معه لضمه دون كشف أي مزيد من المعلومات.



وأوردت وسائل الإعلام الايطالية أن مورينهو كان مهتما بالتعاقد مع بواتينغ أيام تدريبه لريال مدريد، قبل أن يعيد الكرة مجددا في ظل معاناة اللاعب الغاني من الهتافات العنصرية في الملاعب الإيطالية.



لكن مورينهو قلل بشكل كبير من تلك التقارير بعدما وصفه بعارض الأزياء الذي يهتم بمظهره أكثر من اهتمامه بتسجيل الأهداف.



وسبق لبواتينغ أن لعب في الدوري الإنجليزي لأندية بورتسموث وتوتنهام اللندني، قبل أن ينتقل لإيطاليا وينضم لميلان.



ولا يمر بواتينغ بأفضل حالاته مع ناديه ميلان الإيطالي، حيث ظهر الموسم الماضي بدون فعاليته المعهودة، حيث سجل ثلاثة أهداف في (37) مباراة لعبها مع النادي الإيطالي.



ودخل بواتينغ في أكثر من مناسبة بحالة من الجدل مع مدربه في ميلان بسبب عدم رضاه من كثرة تغيير مركزه، وهو ما دفعه في النهاية للطلب من النادي الإيطالي مغادرة الفريق هذا الصيف.



يذكر أن ميلان يريد الاستفادة من بواتينغ ببيعه لأي فريق، خصوصا وأن عقده ينتهي الموسم المقبل، حيث اشترط بيعه بـ(15) مليون يورو قبل رحيله بالمجان.