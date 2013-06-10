مورينهو: "دمرتُ" برشلونة .. "وكسرتُ" هيمنته

تحيّن البرتغالي جوزيه مورينهو الفرصة المناسبة للرد على متوسط ميدان برشلونة أندريس إنييستا الذي اتهمه مؤخراً بــ"تدمير" الكرة الإسبانية، وقال المدرب الجديد لتشلسي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه اليوم إنه يفتخر بأنه كسر هيمنة برشلونة المطلقة، "وبهذا المعنى أكون بالفعل دمرت الكرة الإسبانية".

وكان إنييستا أكد أن مورينهو أضر كثيراً بالكرة الإسبانية أكثر مما نفعها، وذلك خلال فترة تدريبه للفريق الملكي، وقال: "يجب أن تنظر إلى الحقائق.. مورينهو أضر بالكرة الاسبانية وبشكل يفوق ما نفعها به، لكني لا أود الحديث عن هذا الشخص مطلقاً، دعونا نتوقف عن الحديث عنه".

وقال مورينهو خلال المؤتمر الذي عقد بملعب ستامفورد بريدج في لندن: "لقد كسرت خلال السنوات الثلاث التي أمضيتها في ريال مدريد هيمنة برشلونة المطلقة على البطولات، لقد فزت عليهم في كأس إسبانيا وفي كأس السوبر، وكذلك في بطولة الدوري".

وتابع: "نجحت في التتويج بلقب الدوري بجدارة وبأرقام قياسية من خلال حصد 100 نقطة وتسجيل 121 هدفاً، وهذا الأمر بالتأكيد ألحق الضرر ببرشلونة، لذا فإن انييستا على حق.. لقد أمضيت وقتاً رائعاً في إسبانيا وحققت كل ما كنت أريده".

ورغم فشل مورينهو في قيادة الريال للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بدا "البرتغالي" فخوراً بما حققه من نتائج الفريق: "عندما وصلت إلى مدريد لم يكن الفريق قد بلغ ربع نهائي دوري الأبطال منذ ستة أعوام، واستطعت أنا الوصول إلى نصف النهائي".

وأبدى مدرب تشلسي العائد سعادته الغامرة بتولي تدريب "البلوز" مجدداً، وقال إنه يحبّذ أن يلقب بـ"المدرب السعيد"، بعد أن عاد للنادي الإنجليزي، مستذكراً بدايته الأولى مع النادي قبل تسع سنوات، وقال إنها تبدو كما لو حدثت قبل بضعة أيام.

ووعد مورينهو بالعمل على تحقيق نتائج أفضل من تلك التي سجلها في تجربته الأولى، قائلاً: "إذا عملنا بشكل جيد فإن النتائج ستتحقق لا محالة"، مشيراً إلى أنه قدم لتشلسي من أجل النجاح، ويتمنى الاستمرار حتى اليوم الأخير في عقده مع النادي.

ونفى "سبيشال وان" أن يكون مالك تشلسي، الروسي رومان أبراموفيتش قد أقاله من منصبه في المرة الأولى، مشيراً إلى أنه هو من استقال من منصبه، بالاتفاق مع الإدارة النادي بعد أن وجد الطرفان أن ذلك هو الخيار الأنسب، لافتاً إلى أنه لم يندم مطلقاً على ذلك.