تضفيات مونديال 2014: أستراليا "تسحق" الأردن برباعية

بات منتخب أستراليا على مشارف نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل عام 2014 بعد فوزه الكبير على ضيفه الاردني برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في ملبورن في الجولة الثامنة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الرابع الحاسم للتصفيات الاسيوية.



وسجل مارك بريشيانو (16) وتيم كاهيل (61) وروبي كروز (76) ولوكاس نيل (84) الاهداف.



ويلعب العراق مع اليابان اليوم ايضا في الدوحة ضمن المجموعة ذاتها.



رفعت استراليا رصيدها الى 10 نقاط وعززت فرصتها بالتأهل الى المونديال وضمنت على الاقل احتلال المركز الثالث في المجموعة، وتجمد رصيد الاردن عند 7 نقاط وفقد فرصة احراز بطاقة التأهل الثانية الى جانب اليابان وانحصر امله باحتلال المركز الثالث وخوض الملحق.



وفي الجولة التاسعة الاخيرة في 18 الجاري، تلعب استراليا مع العراق في سيدني، ويلتقي الاردن مع عمان في عمان.



ويتأهل الاول والثاني مباشرة الى النهائيات في البرازيل، ويخوض الثالث ملحقا مع ثالث المجموعة الاولى يعبر الفائز فيه الى ملحق آخر مع خامس اميركا الجنوبية لتحديد المتأهل الى النهائيات.



وكانت اليابان حجزت البطاقة الاولى الى النهائيات، وتملك استراليا افضلية احراز البطاقة الثانية حتى في حال تعادلها بالنقاط مع الاردن بعد الجولة الاخيرة، لان حصيلة المواجهتين معه تصب في مصلحتها، اذ كانت خسرت امام الاردن ذهابا 1-2.



كان المنتخب الاسترالي الطرف الافضل في الشوط الاول فحصل على عدد كبير من الفرص سجل من واحدة منها فقط، وبدا انه يريد انتزع النقاط الثلاث على ارضه وبين جمهوره لتحسين فرصته قبل المواجهة الاخيرة له مع العراق في سيدني.



اما منتخب الاردن فحاول الدفاع عن منطقته في البداية والانطلاق بالهجمات المرتدة، لكنه لم يصمد طويلا امام المد الاسترالي ووجد نفسه متأخرا مبكرا، وحاول في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول تشكيل خطورة على مرمى منافسه من دون جدوى.



بدأت المباراة بضغط أسترالي أثمر هدفا بعد ربع ساعة على انطلاقها، وكان مارك بريشيانو لاعب الغرافة القطري نجم الشوط الاول وكاد يفتتح التسجيل حين تهيأت امامه كرة مرتدة من الحارس عامر شفيع بعد تصديه لتسديدة كاهيل لكنه ارسلها بيسراه قوية قريبة من القائم الايمن.



لكن بريشيانو عوض بعد ثوان قليلة حين نجح فيه هز الشباك بعد ان تلقى كرة من الجهة اليمنى داخل المنطقة من روبي كروز فوضعها في مرمى شفيع.



وافلت مرمى الاردن من هدف ثان في الدقيقة 25 اثر هجمة سريعة مرر على اثرها كروز كرة من الجهة اليمنى الى تيم كاهل امام المرمى مباشرة لكنه وضعها قريبة من القائم الايمن.



وكاد بريشيانو نفسه يخطف هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين حين انبرى لركلة حرة لكن شفيع كان للكرة بالمرصاد.



بدأ المنتخب الاردني الشوط الثاني مهاجما سعيا الى ادراك التعادل قبل فوات الاوان فكانت له بعض المحاولات من حين الى آخر، لكن الخطورة بقيت استرالية من كرة وصلت من الجهة اليمنى الى بول ميليغان اطلقها قوية فوق العارضة الاردنية (55) في اولى محاولات الشوط الثاني، رد عليه خليل بني عطية بكرة مماثلة بعد دقيقتين.



وجاء الهدف الاسترالي الثاني في الدقيقة 61 اثر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى كروز على الجهة اليمنى فحورها الى كاهل الذي اكملها برأسه في الزاوية اليسرى لمرمى شفيع الذي خرج للتصدي له.



عمد المدربان، الالماني هولغر اوسييك في المنتخب الاسترالي، والعراقي عدنان حمد في المنتخب الاردني، الى اجراء التبديلات المناسبة، لكن الافضلية بقيت استرالية رغم تسديدة احمد هايل على يسار المرمى (74).



وقطف روبي كروز ثمار جهوده منذ بداية المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76 حين تلقى كرة داخل المنطقة فمررها من بين قدمي شادي ابو هشهش وسددها في الشباك.



استغل الاستراليون تماما انهيار ضيوفهم واضافوا الهدف الرابع في الدقيقة 84 عبر لوكاس نيل الذي ارتقى لكرة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى.



كوريا الجنوبية إلى النهائيات

تأهل منتخب كوريا الجنوبية الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل عام 2014 بفوزه على ضيفه الأوزبكي 1-صفر، اليوم الثلاثاء، في سيول في الجولة الثامنة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الرابع الحاسم للتصفيات الاسيوية.



وسجل أخمدوف (43 خطأ في مرمى منتخب بلاده) هدف الفوز لكوريا الجنوبية.



ورفعت كوريا الجنوبية رصيدها الى 14 نقطة في صدارة المجموعة، وضمنت تأهلها بغض النظر عن نتيجتها في الجولة الاخيرة التي تلتقي فيها إيران في أولسان، إذ أنها تتفوق على اوزبكستان بنتيجتي المواجهتين المباشرتين حتى في حال فوز الأخيرة على قطر في الجولة الأخيرة.

وتعادلت أوزبكستان وكوريا الجنوبية 2-2 ذهابا في طشقند في سبتمبر المقبل.



وانحصرت البطاقة الثانية بين اوزبكستان وإيران، إذ تملك الأولى 11 نقطة مقابل 10 نقاط للثانية التي قد ترفع رصيدها الى 13 نقطة في حال فوزها على لبنان.



ويتأهل الأول والثاني في كل مجموعة الى النهائيات مباشرة، ويخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا على أن يشارك المتأهل منهما في ملحق آخر مع خامس أميركا الجنوبية لتحديد المنتخب الذي سيبلغ نهائيات المونديال.



ولحقت كوريا الجنوبية باليابان التي حجزت البطاقة الاسيوية الاولى عن المجموعة الثانية، الثلاثاء الماضي، وبالبرازيل المضيفة.



وهي المرة التاسعة على التوالي التي تتأهل فيها كوريا الجنوبية الى نهائيات كأس العالم، وهي صاحبة افضل انجاز آسيوي فيها بوصولها الى الدور نصف النهائي في النسخة التي استضافتها مع اليابان عام 2002، قبل أن تحل في المركز الرابع بخسارتها أمام ألمانيا.

