بوغبا.. "يرفض" ريال مدريد

أكد اللاعب الدولي الفرنسي الشاب بول بوغبا، مساء الاثنين، بقاءه ضمن نادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم الكروي المقبل، نافياً بذلك الخبر الذي تداولته الصحافة الإيطالية، في صبيحة نفس اليوم، حول قرب انضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني.



وقال بوغبا، في تصريح لموقع" توب سبور10" الفرنسي: "سأكون في يوفنتوس في الموسم المقبل.. فالأمور تسير بشكل جيد هناك..وأنا مرتاح وسعيد ضمن هذا الفريق".



وكان موقع "توتو سبور" الإيطالي قد ذكر قبل ساعات قليلة تصريح بوغبا بأن نادي ريال مدريد قد جدد اتصالاته بمقربي لاعب وسط الميدان الدفاعي لفريق يوفتتوس على أمل ضمه إلى صفوف تشكيلة "الميرنغي" في الموسم الكروي المقبل (2013-2014).



وسبق لإذاعة "كادينا" الإسبانية أن كشفت قبل شهرين أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتنينو بيريز قد التقى في مطلع شهر أبريل الماضي بوالد اللاعب بوغبا؛ لجس النبض حول مدى استعداد ابنه للانضمام للنادي الملكي في الموسم المقبل.

وأشار نفس المصدر أن رغبة بيريز في ضم بوغبا قد جاءت بنصيحة من المدافع الدولي الفرنسي لريال مدريد الشاب رافائيل فاران.



وكان بول بوغبا، البالغ من العمر 20 سنة ، قد انضم لنادي يوفنتوس في صيف العام الماضي قادماً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لعب له لمدة موسمين.



وقد نجح بوغبا في فرض وجوده ضمن التشكيلة الأساسية لـ "اليوفي" حيث شارك رفقته في 37 مباراة في الدوري الايطالي وسجل خلالها 5 أهداف، رغم أنه ينشط في منصب وسط ميدان دفاعي وليس هجومي.

ورغم أن بوغبا يعتبر من اللاعبين الأساسيين للمنتخب الفرنسي الأول إلّا أن مدرب "الديكة" ، ديديه ديشامب لم يضمه إلى رحلة أمريكا الجنوبية التي شهدت انهزام الفريق أمام منتخبي الأورغواي ( صفر- 1)، يوم 5 يونيو الجاري والبرازيل (صفر -3)، أمس الأحد.



وقد فضل ديشامب ترك بوغبا تحت تصرف منتخب فرنسا للشباب الذي يحضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة المقررة بتركيا من 16 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.