بيريز: "مورينهو".. كسر شوكة "برشلونة"

أثنى رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، على المدير الفني السابق للنادي الملكي ومدرب نادي تشلسي الإنجليزي الحالي، البرتغالي جوزيه مورينهو، معتبراً إياه واحداً من أفضل المدربين في عالم كرة القدم.

وأشاد "بيريز" بالفترة التي قضاها المدرب البرتغالي داخل جدران "اللوس بلانكوس"، مضيفاً بأنه كان يُفضل بقاء "مورينهو" على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد.

وانبرى "بيريز" للدفاع عن المدير الفني السابق للميرنغي، إزاء الحملة الإعلامية الشرسة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة من جانب صانعي ألعاب المنتخب الإسباني لكرة القدم وفريق برشلونة، أندرياس إنييستا وتشافي هيرنانديز، واللذان اتهما "مورينهو" بتدمير كرة القدم الإسبانية بسبب المشاكل التي افتعلها.

واتفق "رئيس ريال مدريد" مع التصريحات التي أدلى بها "المدرب المثير للجدل" –دفاعاً عن نفسه - خلال تقديمه مدرباً جديداً لتشلسي الإنجليزي، والتي ذكر خلالها بأنه نجح في القضاء على هيمنة برشلونة.

وقال "الرئيس الشامخ" في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:- "من الطبيعي أن يشعر لاعبا الفريق الكتالوني بالضيق من "مورينهو"؛ لأنهم لم يفوزا بأي واحدة من المباريات الخمس التي خاضها فريقهم ضد الريال تحت قيادته؛ نعم لقد تمكن "مورينهو" من كسر شوكة ناديهم".

وأغلق "بيريز" ملف "مورينهو" بالتأكيد على أنه واحد من أفضل المدربين في عالم كرة القدم، لافتاً إلى أنّه قد أعاد الريال إلى مكانته الكبيرة التي تليق بتاريخه العظيم، مشيراً إلى أنّ السبب الرئيسي وراء إقالته من منصبه هو فشله في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.