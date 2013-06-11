بيكهام.. يعود إلى مانشستر يونايتد

ينوي مانشستر يوناتيد بطل الدوري الإنجليزي التعاقد مع لاعب الفريق السابق ديفيد بيكهام كي ينضم للحملة التسويقية التي يريد النادي الانجليزي بسطها على مستوى العالم.

وقالت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن بيكهام الذي اعتزل كرة القدم الشهر الماضي، سوف ينضم لمدربه المعتزل أيضا السير أليكس فيرغسون ليكونا سفراء لمانشستر يوناتيد على مستوى العالم.

ويأمل مالكو مانشستر يوناتيد أن يوافق بيكهام على ذلك، حيث سيساعد انضمامه في رفع قيمة العلامة التجارية لمانشستر يوناتيد حول العالم.

وكان نادي مانشستر يوناتيد قد أقنع مدربه المعتزل فيرغسون بالانضمام لهذه الحملة، وهو ما وافق عليه المدرب الاسكتلندي الذي أنهى(27) عاما في تدريب مانشستر يوناتيد.

ويرى مالكو مانشستر يوناتيد أن التاريخ الحافل لفيرغسون وبيكهام سيكون له عائد نفعي للنادي الانجليزي الذي يمتلك حضورا عالميا واسعا.

ويرتبط فيرغسون وبيكهام بعلاقات رائعة، لدرجة أن اعتزالهما كرة القدم كل في مجاله كان سويا نهاية الموسم الماضي.

ولعب بيكهام تحت إمرة فيرغسون التدريبية لفترة طويلة، قبل أن ينتقل بيكهام لصفوف ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن بيكهام كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد وهو في سن (11) عاماً ولعب (11) عاماً مع الفريق تحت قيادة فيرغسون ، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الانجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا في مسيرته الحافلة بالألقاب.