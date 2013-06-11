خاليلوزيتس.. يريد دخول "التاريخ" مع منتخب الجزائر

أكد مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، وحيد خاليلوزيتش أنه سيخوض مواجهة رواندا المقررة ، الأحد المقبل، من أجل تحقيق الفوز، معتمداً في ذلك على الحافز المعنوي الكبير للاعبيه بعد الانتصار المحقق أمس الأحد بديار منتخب بنين، ما سيزيد من تعزيز حظوظ "محاربي الصحراء" في التأهل إلى الدور الأخير والحاسم من التصفيات الإفريقية لمونديال البرازيل 2014.



وقال خاليلوزيتش، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة أمس بمدينة بورتو نوفو البنينية: "أعرف أنه لم يسبق لمنتخب الجزائر في تاريخه الانتصار في مباراتين متتاليتين خارج قواعده خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم، ولكني أعتقد أن هذا المعطى سيكون بمثابة عامل محفز للاعبين للتنقل إلى كيغالي (عاصمة رواندا) من أجل تحقيق الفوز".



وتابع خاليلوزينش متحدثاً عن مواجهة رواندا، قائلا: "سأقوم ببعض التغييرات في استراتجية اللعب مقارنة بمباراة بنين وذلك بحسب نقاط القوة والضعف للفريق المنافس".



وكان منتخب الجزائر قد فاز على نطيره البنيني (3-1) في المباراة التي جرت، الأحد الماضي، بملعب " شارل ديغول" بعاصمة بنين، بورتو نوفو، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية لمونديال البرازيل2014. وسجل أهداف "الخضر" كل من إسلام سليماني (د 37 و د42) و نبيل غيلاس ( د 79) فيما وقع جيتسدي ( د 31) لصالح بنين.



وصرح خاليلوزيتش عن هذه المباراة: "لقد أثبتنا أن هذا الفريق قادر على تحقيق الفوز حتى خارج القواعد وفي ظروف صعبة كتلك التي تقام في الملاعب الإفريقية ".



وأضاف المدرب البوسني موضحاً: "منذ شروعنا في الإعداد لهذه المباراة لم أتوقف على حث عناصر الفريق على اللعب من أجل الفوز .. لقد ذهبنا إلى بنين بنية أكيدة في تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث ولقد نجحنا في تحقيق ما أتينا من أجله".



وانتهت المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة، بين مالي ورواندا، بالتعادل بنتيجة هدف لمثله، ما سمح لفريق "محاربي الصحراء" الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مالي و خمس نقاط عن بنين و سبع نقاط عن رواندا.



وفي حالة فوز الجزائر على رواندا في مباراة الجولة الخامسة و تعادل مالي وبنين فان المنتخب الوطني سيتأهل مباشرة إلى الدور التصفوي الأخير بدون انتظار الجولة السادسة، أما في حالة فوز الفريق المالي على منافسه البنيني فان انتصار "الخضر" أو التعادل على الأقل مع مضيفه الرواندي سيؤجل موعد كسب تأشيرة التأهل إلى شهر سبتمبر المقبل، عندما يستقبل المنتخب الجزائري نظيره المالي بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة"، حيث سيكفي فيغولي وزملاؤه نقطة التعادل للمرور إلى الدور الحاسم من التصفيات.



نشير أن تصفيات منطقة إفريقيا لمونديال البرازيل تضم 10 مجموعات، وسيتأهل أصحاب المركز الأول إلى الدور الأخير حيث ستقام عملية القرعة لإقامة 5 مواجهات ذهاباً وإياباً لتحديد المنتخبات الخمسة التي ستثمل القارة السمراء في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبل.