روني.. يواصل زراعة شعره بناء على طلب زوجته

لا يزال مهاجم مانشستر يوناتيد والمنتخب الإنجليزي واين روني يواصل استكمال جلسات العلاج الخاصة بزراعة شعره، والتي بدأت منذ نحو عامين تقريبا، بسبب معاناته من صلع في رأسه.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الانجليزية أن روني خضع مطلع الأسبوع الحالي لجلسة زراعة جديدة في عيادة " هارلي ستريت" الطبية وسط لندن، من أجل زراعة باقي أجزاء رأسه.

وهذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها روني لهذه الجراحة لزراعة شعره، حيث استغرقت نحو تسعة ساعات تقريبا، مع العلم أنه خضع للجراحة الأولى في أواخر العام 2011.

وشخص الأطباء الصلع الذي يعاني منه روني بسبب بعض الجينات الوراثية الخاصة به، ما استدعاه لعمل هذه الجراحة التي كلفته نحو (15) ألف جنيه استرليني.



من جهتها، قالت صحيفة "الصن" الانجليزية أن عملية زراعة الشعر التي قام بها روني، زادت من نسبة حجوزات هذه العمليات بنسبة(25%)، وذلك بعد نجاحها بشكل كبير.



ونقلت الصحيفة الإنجليزية عن مقربين من روني أن الأخير يتوق للكشف عن شعره الجديد، ولا يطيق الانتظار أكثر من ذلك لرؤيته.

يذكر أن سبب قيام روني بهذه العملية يعود لإلحاح زوجته كولين التي طالبته أكثر من مرة تحسين مظهره ومحاربة الصلع، وهو الأمر الذي قام به بدون تأخير.