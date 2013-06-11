سجْن حكم كرة قدم لبناني 6 أشهر

ذكر تقرير اعلامي، اليوم الثلاثاء، أن حكما صدر بسجن حكم كرة قدم لبناني ستة أشهر لإدانته بالموافقة على التلاعب بنتائج مباراة مقابل رشوة جنسية.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز"السنغافورية أن الحكم صدر بعدما أقر الحكم الدولي اللبناني علي صباغ بتهمة الفساد المنسوبة إليه.

وصدر حكم أمس بالسجن ثلاثة أشهر بحق مساعدي الحكم الاثنين.

واتهم صباغ (34 عاما) ومساعداه بمحاولة التلاعب بنتيجة مباراة تامبينز روفرز السنغافوري وإيست بنغال الهندي في كأس الاتحاد الآسيوي والتي أقيمت في الثالث من أبريل الماضي، مقابل ممارسة الرذيلة مع بعض العاهرات دون مقابل مالي.

وتم استبدال طاقم التحكيم قبل انطلاق المباراة بقليل.

وتردد أن رجل أعمال سنغافوري يبلغ من العمر( 31 عاما) هو من جلب العاهرات إلى الحكام الثلاثة وقد ألقت الشرطة القبض عليه في أبريل الماضي بتهمة الفساد قبل أن تطلق سراحه بكفالة.



