شكراً صلاح.. من الليبرو

•• اعترف برادلي بأخطاء الدفاع في مباراة زيمبابوي، ووصفها بأنها كبيرة. لكن ماذا عن أخطاء المدرب وماذا عن أخطاء الفريق؟

•• الفوز كان كبيرا وعصيبا. وهي من المفارقات. فكيف تحقق فوزا كبيرا وعصيبا، كيف تفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتجلس متوترا طوال المباراة. هل هي أخطاء الدفاع أم أخطاء الفريق أم أخطاء المدرب؟





•• لعب الفريق بليبرو لأول مرة منذ سنوات. لكن بشرط أن يتدرب الفريق ودفاعه على الطريقة. وهذا لم يحدث أو حدث ولم يستوعب.. والأخطاء لم تكن قاصرة على الدفاع. فالفريق لا يصنع مساحات بالحركة، ولا يساند في الضغط وفي المواقف الدفاعية. فكانت النتيجة أنه فشل في تمرير الكرة وتبادلها خمس مرات مثلا في التسعين دقيقة. فالكرة تمضي من أقدامنا إلى أقدام لاعبي زيمبابوى، لأنهم يضغطون، ويدافعون، وينتشرون، ولحسن حظنا أنهم لا يلعبون. يعني لا يملكون المهارات الفردية.





•• لاشك أن برادلي فكر جيدا في التعامل مع المباراة.. اللعب بليبرو لتغطية سرعة لاعبي زيمبابوى، وبناء الاستحكامات الدفاعية بتقييد حرية حركة شديد وفتحي من الطرفين. وإلغاء مركز رأس الحربة الساكن في قلب الصندوق لأنه لن يلجأ للكرات العرضية. وقد انتهى الشوط الأول دون كرة عرضية من شديد أو فتحي. وكل ما في الأمر أنهما عبرا خط المنتصف في مرتين أو ثلاث.. وفي الشوط الثاني أرسل شديد كرة عرضية واحدة لكنه لعبها إلى أسفل.





•• فكر برادلي جيدا، إلا أن المباريات ليست مثل الأعمال بالنيات، فعندما تقدم المنتخب بهدف أبوتريكة الذي سجله في الوقت الرائع (عكس الوقت الضائع) مبكرا في الدقيقة الخامسة، كان يجب مواصلة الضغط والهجوم وليس التراجع حفاظا على التقدم. وهنا أخطأ برادلي مرة أخرى حين لم يغير من تكتيك الفريق، فيما كبرت كرة الأخطاء بمرور الوقت كما تكبر كرة الثلج، وهى تهبط من فوق التل. ولولا محمد صلاح، ومشط قدمه، الذى يلعب به وأهدافه التى يسجلها فى اللحظة الأخيرة لتغيرت النتيجة.. شكرا صلاح مع أنه لا شكر على واجب.





•• شكرا صلاح.. مِنْ الليبرو؟

هكذا كانت المباراة. طريقة جديدة. وكان فتح الله هو الليبرو، ولم يكن يعلم. أو يعلم ولا يستطيع. وكان زميلاه وائل وحجازي يرغبان في مركز الليبرو. ظنا أن فتح الله ليبرو مكلف بتسيير الأعمال. في بلد نصف وظائفه الرسمية تسيير أعمال.. يعني فتح الله «مش ليبرو»؟!

نقلاً عن "الشروق" المصرية



