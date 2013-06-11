مانشيني.. يخطط للعودة للتدريب في الدوري الإنجليزي

يبدو أن المدرب الايطالي روبرتو مانشيني بات قريبا للعودة لتدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد نحو شهر على إقالته من منصبه في تدريب مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة " الدايلي ميل" الإنجليزية أن مانشيني قد يعود لتدريب أحد الأندية بعدما قام بشراء منزل له في العاصمة لندن، في إشارة منه لإمكانية عودته للتدريب هناك.

ولم تشر الصحيفة الإنجليزية لأي فريق دخل في مفاوضات مع مانشيني، بل اكتفت بالكشف عن قيام المدرب الايطالي بشراء المنزل، ما اعتبرته تمهيدا له للعودة للتدريب في الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي الانجليزي قد أقال مدربه الايطالي روبرتو مانشيني -48 عاما- بعد فشله في الحفاظ على لقب الدوري الانجليزي الذي توج به الموسم قبل الماضي، وخسارته للقب كاس الاتحاد الانجليزي الموسم الماضي.

ورغم اقالته من منصبه إلا أن مانشيني كان يوصف على الدوام بأنه المخلص دوما لمانشستر سيتي، لدرجة أن جماهير مانشستر سيتي قامت بتوجيه شكر له على مجهوده مع فريقها في صحيفة ايطالية، وهو ما استبقهم في ذلك بوداعهم باعلان مدفوع الأجر في صحيفة انجليزية.

وقاد مانشيني مانشستر سيتي للحصول على لقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى له منذ (44) عاما في واحدة من أكثر طرق التتويج اثارة في الثواني الاخيرة من آخر مباريات الموسم، لكنه سجل فشلا أوروبيا مع الفريق بعدما فشل في تجاوز مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.