"الرياضة على سرير بروكست"

تحكي الأسطورة اليونانية أن هناك شخصا خارجا عن القانون اسمه (بروكست) سكن مدينة كوريدال اليونانية قبل ثلاثة آلاف عام، وعمد ذلك الرجل إلى صنع سرير خاص بحسب مقاس جسمه. حيث بدأ يخطف المارة ويرغمهم على الاستلقاء على سريره الذي صنعه، فمن كانت قامته أقصر من السرير كان ( بروكست ) يمطه حتى تطول قامته، أي حتى يفارق الحياة، ومن كانت قامته أطول من مقاس السرير كان ( بروكست ) يقطع رأسه وأطرافه ويتركه جانب الطريق وقد فارق الحياة.

كثيرون حينما يمرون بحكاية هذه الأسطورة الإغريقية الشهيرة، يمرون ساخرين، رامين الرواية في سلة الخرافة أو اللامعقول. في حين أن كل فرد في ثقافتنا، وفي حياتنا الاجتماعية يحمل هذا السرير في ذهنه، و في رؤيته، وحتى بين يديه .. ليمدد عليه أية فكرة وأي رأي وأي موقف .. بحسب هواه وكيفما يريد.

الوسط الرياضي لدينا ليس بمعزل عن ذلك، وهو الذي يمثل جزءاً من المجتمع الكبير، لذا لم يكن من المستغرب بين وقت و آخر رؤية أكثر من (سرير بروكست) يمخر عباب المشهد من هنا وهناك. وسيبقى مثل هذا المنظر يتكرر، مادامت هناك تلك "المقاييس الجاهزة "لقراءة كل حدث، والتي إن شذت قراءتها عن التطابق مع تلك المقاييس، برزت سياط النقد اللاذع في وجه تلك القراءة الشاذة، حتى تعود إلى رشدها، وبلا شك إلى"غُزيَّة"، تلك الجامعة والحاضنة لكل الأفكار والأحداث والمواقف "المقولبة" والتي لابد وأن تكون على ذات النسق، وذات النهج، وذات الروح .. هي روح"قبلية "بامتياز، ذات نكهة رياضية خاصة، تستحضر بيت الشعر العربي القديم :

وما أنا إلا من غزية إن غوت .. غويت و إن ترشد غزية أرشد.

بلا شك يعتبر النقد هو إحدى الظواهر التي ولدت منذ شب ذهن الإنسان عن الطوق، والنقد البناء منه هو في خلاصته ممارسة حرة لتناول الأحداث وتشريحها على طاولة البحث، ومن ثم محاولة تعديل مسار الأخطاء الحاصلة فيها إن وجدت، في إطار من "التوجيه" الصحي المقدم للآخرين، و المصاحب بهامش من الحرية، للأخذ بمثل هذا التوجيه في النقد أو تركه، فليس هناك قالب "واحد "فقط صالح لكل ذلك التنوع في الرؤى والأفكار.

وفي الوسط الرياضي السعودي تبرز حالة استقطاب حادة على كافة الأصعدة، تغذيها من جهة ممارسات إدارية خاطئة، ومن جهة أخرى إعلام رياضي متعصب، يفتقد للكثير من المهنية، و ذلك لافتقاره من الأساس للأدوات اللازمة لتمكينه من ممارسة نقد بناء وموجه للأحداث بعيدا عن الميول وأهوائها. الأمر الذي لابد من مجابهته بنشر المزيد من الوعي، وتغليب جانب المصلحة الوطنية، من خلال تعزيز مفهوم "الوسطية" بشكل أكبر في التعاطي مع كل الأحداث الرياضية الحاصلة، وفق سياسة تعتمد على أن "وسط المرعى خير من طرفيه" كما قيل في المعجم.

ولكن النقطة البالغة الأهمية في الموضوع، أنه لتعزيز مثل هذا الحضور الوسطي، والجانب التوعوي في الساحة الرياضية السعودية، فإنه لا بد من الإيمان أن ذلك كله لا يمكن أن يتأتى دون استحضار فكرة "الترقي بالثقافة"، وهي فكرة تعني أنه كي تكون هناك رياضة ذات أسس صحيحة ومتطورة وسليمة وباحثة عن منجز، فلا مفر من أن تتمتع هذه البيئة الرياضية بحد أدنى من "المستوى الثقافي" اللازم لصنع نهضة رياضية مواكبة لتطلعات الشباب الباحث عن نفسه من خلال الرياضة.

إن آمنا بمثل هذه الرؤية الطموحة، وإن جاءت على طريقة "أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل"، فذلك سيساعد لاشك في تغير بعض الأحكام المسبقة، التي تغلف الوسط الرياضي لدينا بطابع معين ومعروف، تشرحها إجابة الدكتور مرزوق بن تنباك، الذي سُئل قبل سنوات في أحد الحوارات الصحافية، السؤال التالي: ما الرابط المشترك بين لاعب كرة القدم والمثقف ؟!

فجاءت إجابته بعد كلام طويل: أبوهما آدم عليه السلام.