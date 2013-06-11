"برشلونة".. يسعى لخطف لاعب "مدريدي"

أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عن رغبته بالتعاقد مع مدافع غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، الدولي الفرنسي رافائيل فاران؛ وذلك لتعزيز الخط الخلفي لدى الفريق، الذي أظهر خلال الموسم المنصرم هشاشة دفاعية غير مسبوقة.



وطبقاً لما أورده برنامج "إي سبورت" الذي يُبث على القناة الكتالونية الثالثة، فإن "فاران" قد بات هدفاً ملحاً للنادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبدى رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل استعداده التام لدفع مبلغ 30 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات المدافع الشاب.



وبحسب القناة الكتالونية، فإن"برشلونة" قد وضع نصب عينيه قلب دفاع ريال مدريد لضمه إلى صفوف الفريق الأول بالنادي اعتباراً من الموسم المقبل؛ وذلك لتحسين المردود الدفاعي لدى الفريق في ظل تراجع مستوى بعض لاعبيه في الآونة الأخيرة، ورحيل البعض الآخر منهم.



ويسعى نادي "برشلونة" للظفر بخدمات اللاعب الفرنسي، ليكون البديل المثالي لقائد الفريق كارليس بويول عند اعتزاله أو حتى في حال تعرضه لأي إصابة، إذ يتعرض الأخير بين الفينة والأخرى لإصابات متنوعة، فضلاً عن تعويضه لرحيل مواطنه إيريك أبيدال.



وفي حال انتقل "فاران" إلى "البارسا"، فإن عشاق الفريق الكتالوني سيتطلعون إلى مستقبل الخط الخلفي للفريق بعين التفاؤل، عن طريق الاعتماد على المدافع البالغ طوله متراً و92 سنتمتراً؛ إذ سيلعب المدافع الفرنسي دوراً هاماً في حل أزمة الدفاع التي كانت تؤرق الجهاز الفني بقيادة تيتو فيلانوفا وتثير حالة من القلق والارتباك طوال الموسم الماضي.



ويُدرك مسؤولو النادي الكتالوني بأن آمالهم بالتعاقد مع "فاران" من المتوقع أن تذهب أدراج الرياح، خاصة وأنهم يعرفون جيداً مدى الحب والولاء الذي يكنّه المدافع الفرنسي لفريقه الذي ساهم في صقل موهبته وتقديمه للعالم بأبهى صورة.



كما أن اعتماد النادي الملكي على ابن الـ19ربيعاً في التوليفة الأساسية بالفريق، على حساب زملائه بالفريق الإسباني سيرجيو راموس 27 عاماً، والبرتغالي بيبي 30 عاماً، سيُساهم بدرجة كبيرة في تفضيل اللاعب للبقاء في صفوف فريقه عوضاً عن الرحيل للغريم الأزلي برشلونة، بالإضافة لذلك فإن إدارة "البلاوغرنا" تعي تماماً صعوبة تفريط الريال بالمدافع اليافع.



وبدا أداء مدافع "اللوس بلانكوس" مُدهشاً مقارنة بعمره، إذ أصبح بالآونة الأخيرة يُشكل تهديداً صريحاً على زملائه راموس وبيبي، بعد الأداء اللافت الذي ظهر به اللاعب الفرنسي في النصف الثاني من الموسم، حيث اطمأنت جماهير "الميرنغي" الموسم الماضي على مستقبل دفاع فريقها بفضل اكتشاف عنصر جديد وشاب قادر على العطاء والإبداع لسنوات عدة، حين أظهر اللاعب آنذاك رباطة جأش منقطعة النظير خلال مشوار الفريق سواء في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ولم يكتفِ "فاران" بالأداء الدفاعي الرائع له وفرض الرقابة الصارمة على أدهى مهاجمي"الليغا" على رأسهم اللاعب الأفضل في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل إن قامته الممشوقة قد ساهمت في إحرازه أهداف عدة رأسية حاسمة لفريق العاصمة الإسبانية.



فابريغاس باق في برشلونة

أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بقاء لاعب فريقه، سيسك فابريغاس في الموسم الكروي المقبل واضعاً بذلك حداً للأخبار التي تداولتها الصحافة الإنجليزية حول اقتراب متوسط ميدان منتخب "لاروخا" من العودة إلى "البريمرليغ" للعب في صفوف فريقه السابق أرسنال أو نادي مانشستر يونايتد.



ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، على نسختها الإلكترونية، تصريح لنائب رئيس نادي برشلونة، خوزي ماريا بارتوميو، قال فيه: سيسك سيغادر برشلونة في حالة واحدة فقط.. أي في حالة ما إذا قرر هو شخصياً الرحيل".

وقد تزامن كلام المسؤول الثاني لنادي برشلونة مع تصريح سيسك فابريغاس لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، و أكد من خلاله، أنه يريد "مواصلة الحلم بكامب نيو".

وتابع فابريغاس موضحاً "أنا سعيد في برشلونة، ولقد كافحت كثيراً من أجل بلوغ ما أنا فيه الآن ولست مستعداً للتخلي عنه بسهولة".

وكانت الصحافة الإنجليزية قد أشارت، أن فابريغاس يريد مغادرة برشلونة بسبب تخوفه من عدم ضمان منصب ضمن التشكيلة الأساسية للبارسا في الموسم المقبل، بعد انتداب النادي الكتالوني للنجم البرازيلي نيمار الذي سيزيد من شدة التنافس على الظفر بمنصب في خط وسط ميدان بطل الدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل"الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تلقت إشارات ايجابية من فابريغاس لقبول عرض الانضمام لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرة في نفس السياق، أن المدير الفني لنادي أرسنال آرسن فينغر يرحب بدوره بعودة لاعبه السابق الذي ترك الفريق في صيف 2011 للالتحاق بنادي برشلونة بعدما لعب فابريغاس ضمن النادي اللندني لمدة ثمانية مواسم كاملة.

الجدير بالذكر أن سيسك فابريغاس، يعتبر خريج مدرسة "لامسيا" الشهيرة لنادي برشلونة ولكنه غادر فريقه المفضل نحو أرسنال في عام 2003، لما كان يبلغ من العمر 16 سنة فقط، قبل أن يعود إلى كاتالونيا في أغسطس 2011 ويتعاقد مع برشلونة إلى غاية يونيو 2016.

