إبراهيموفيتش "يضرب" لاعباً .. بعيداً عن أعين الحكم

استغل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومهاجم المنتخب السويدي، سذاجة حكم مباراة منتخبه السويد ضد منتخب جزر الفارو، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014، والتي انتهت بفوز المنتخب السويدي بهدفين نظيفين حملا توقيع المهاجم السويدي إبراهيموفيتش.

ويظهر في الفيديو إبراهيموفيتش وهو يستغل انشغال الحكم في تسجيل الكارت الأصفر على أحد اللاعبين، ليرمي الكرة في وجه حارس منتخب جزر الفارو، الذي يحاول بدوره إحداث ضجيج حتي ينتبه أحد الحكام لما فعله إبرا ، لكن محاولته باءت بالفشل، إذ لم يلتفت أي من الحكام لما فعله إبرا.

وعلق إبرا علي فعلته قائلا: "لم أشاهده على الإطلاق, هذه تمريرة دون أن أرى" .