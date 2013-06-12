البرازيل تمنع الطعام عن منتخب إيطاليا في كأس القارات

بعد وصول المنتخب الإيطالي إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية استعدادا لخوض منافسات كأس القارات المقامة في البرازيل في الفترة من 15 يونيو الى 30 يونيو الحالي, واجه الازوري مشكلة كبيرة عندما حط رحاله في مطار توم جوبيم البرازيلي, اذ منعت السلطات البرازيلية البعثة الايطالية من إدخال الأطعمة التي جلبها المنتخب الإيطالي معه في رحلته إلى البرازيل.

حيث أمر وزير الزراعة البرازيلي بالتحفظ علي 100 كيلو مكرونة, و 100 كيلو من اللحوم, و 100 كيلو من الزيوت، و40 كيلو من الجبنة الإيطالية، وذلك لعدم إدراجها بالوثائق التي أرسلتها إيطاليا إلى البرازيل بالمقتنيات والمؤن التي تحملها البعثة الايطالية, وحاولت البعثة الايطالية لاكثر من 12 ساعة لمحاولة تحرير المؤن الغذائية المتحفظ عليها لكن دون جدوى, مما دفع الطباخين المرافقين للبعثة الايطالية للذهاب للمحال التجارية لجلب الطعام؛ وذلك لان البعثة الايطالية ستواجه الجوع في بلاد الكوباكابانا بعد التحفظ علي مؤنها الغذائية .