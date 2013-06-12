البلطان لـ"الشمراني": التزم.. نحن لا نلعب في "حارة"

وجه رئيس نادي الشباب السعودي تحذيراً شديد اللهجة لمهاجم الفريق ناصر الشمراني بعد تصرفه مع مدربه البلجيكي ميشيل برودوم في نهائي الأبطال، والذي خسره أمام الاتحاد ٤-٢ الشهر الماضي، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "لسنا في حارة كي يفرض الشمراني نفسه على المدرب.. وفي النهائي كان المهاجم مهند عسيري الأفضل".

وكان الشمراني قد وجه حركات بيده تجاه المدرب بعد تسجيله هدفي فريقه طالبه فيها بالجلوس وعدم الفرحة في إشارة إلى غضبه تجاه المدرب بعد أن فضل بدء المباراة بمهاجم وحيد وتركه بجانبه على دكة البدلاء.

وأكد البلطان أنهم في الإدارة عاقبوا الشمراني على تصرفه بعد النهائي، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هناك مشاكل كبيرة بين اللاعب والمدرب، وقال: "الشمراني لم يفهم برودوم جيداً ومشكلته الوحيدة معه هو أنه يريد اللعب أساسياً.. وإذا أراد الرحيل عليه أن يقدم عرضاً مالياً مناسباً".

وأشار رئيس الشباب إلى أن مسيرة فريقه في الموسم المنصرم لم تكن رائعه ولا سيئه، رافضاً في الوقت نفسه أن تتحمل إدارة النادي مسؤولية تراجع مستوى اللاعبين هذا الموسم، وقال: "الخلل في الفريق فني ولا علاقة للإدارة بأي تراجع في مستوى اللاعبين".

ووصف البلطان حالة ناديه المادية بالجيدة، وقال "حالتنا المادية بخير مقارنة بأندية أخرى.. لدينا تأخرات بسيطة ولا يمكن للاعبين التعذر بتأخر المستحقات.. خاصة وأننا حققنا الدوري العام الماضي ولديهم مرتبات شهرين متأخرة.. والآن متأخرون بشهرين".

وأبدى البلطان قلقه في حال بدأ دور الثمانية لدوري أبطال آسيا قبل انطلاق الدوري السعودي، وقال "مصيبة لو لعبنا مباريات في آسيا دون مباريات في الدوري السعودي.. والبطولة تعتبر هدفاً بالنسبة لنا وليست حياة أو موت في حال خسرناها".

وأكد البلطان أن "الأرجنتيني" سبستيان تيغالي هداف الفريق قد يغادر في الموسم المقبل، وقال "لو وصلنا عرض مناسب لانتقاله لن نمانع في ذلك.. ولدينا بديل مناسب وقوي.. والوحدة الإماراتي يفاوضه.. والآن نفاوض مهاجم وصانع ألعاب في أوروبا وخارجها".

وأشار رئيس الشباب إلى أن ناديه ماضٍ في توسيع قاعدة النادي الجماهيرية من خلال المشروع الذي عملته الادارة، وقال: "جمهورنا في تزايد مستمر.. في الموسم الماضي كانت أرقامنا ممتازة بحكم بقاءنا في المنافسة الى آخر مباراة.. أما الموسم المنصرم فقلت بسبب فقدان الفريق فرصة المنافسة منذ وقت مبكر.. والآن نحن نعمل على تنمية شعبية الفريق من خلال المدارس.. وأعتقد أن هناك عوامل ساهمت في رفع شعبية الفريق الجماهيرية ومنها إضافة اللون البرتقالي على الشعار.. والتعاقد مع مدرب عالمي مثل برودوم ومع لاعبين عالمين كلها أمور تساهم في المحافظة على الوهج الإعلامي وإظهار شخصية الفريق التي تصنع الجمهور، وهي جزء من خططنا لهذا الموضوع".